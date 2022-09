La regina Camilla accanto a re Carlo nonostante l'infortunio

Mentre gli omaggi per la regina Elisabetta non smettono di susseguirsi, scanditi dai rituali di cortei e di veglie di figli e nipoti, si fa largo la notizia di un infortunio capitato qualche giorno fa a Camilla, ora regina consorte del nuovo re Carlo III. A riportare il dettaglio è il Daily Telegraph secondo cui la 75enne avrebbe subito una brutta frattura ad un dito del piede qualche giorno prima della morte della regina. I medici le avevano consigliato totale riposo per qualche tempo, ma naturalmente, considerato l'accaduto, la moglie di Carlo non ha potuto osservarlo, presenziando sempre a tutte le occasioni previste dal solenne protocollo.

Nessuna dichiarazione in merito alle condizioni di salute di Camilla è arrivata da fonti ufficiali: le immagini registrate dai fotografi di tutto il mondo hanno mostrato la sua imperturbabilità negli eventi che hanno richiesto anche la sua presenza in piedi per ore accanto a Carlo, senza mai accennare a stanchezza o cedimenti. Le prescrizioni dei medici, dunque, sembrano essere rimandate: almeno fino a lunedì 19 settembre, giorno dei funerali di Elisabetta II, la regina consorte sarà al suo posto, come richiede il suo ruolo.

La regina Camilla alla veglia dei Principi

Tra gli impegni della regina Camilla di questi giorni, c'è stata anche la veglia dei Principi, la cerimonia ufficiale a cui il marito re Carlo ha partecipato in kilt, indossando un particolare per omaggiare la regina Elisabetta. Sul tubino total black della nuova regina, una spilla di diamanti a forma di cardo, il fiore nazionale scozzese, prezioso monile regalatole della suocera Elisabetta. La spilla è infatti appartenuta alla regina madre e pare fosse amatissima dalla sovrana. La proprietaria originale era Margaret Greville, la socialista britannica che lasciò in eredità la sua vasta collezione di gioielli alla Royal Family. Successivamente, dopo essere stata indossata spesso dalla regina madre la spilla stata ereditata da The Queen. Sarebbe stata proprio quest'ultima ad averla regalata a Camilla dopo il matrimonio con Carlo. La nuova regina consorte ha dunque voluto immediatamente omaggiare la suocera indossando la spilla a lei tanto cara.