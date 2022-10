Paura per la Regina Camilla: incidente in volo di ritorno dall'India

Paura per la Regina consorte Camilla. L’aereo di linea su cui volava la moglie di Re Carlo è stato coinvolto in un piccolo incidente che deve aver allarmato la reale. Il velivolo durante il volo diretto dall’India è stato colpito da un grande uccello. Camilla si trovava a Bangalore, dove ha trascorso alcuni giorni all’insegna del relax ed il benessere in un noto centro olistico, lo Soukya.

L’incidente in volo

Tuttavia quella che doveva essere una vacanza rigenerante tra amici, senza il marito Carlo, rimasto in patria per l’elezione del nuovo primo ministro, si è conclusa nel peggiore dei modi. L’aereo di linea della British Airways su cui viaggiava la regina consorte durante il volo è stato colpito da un grosso uccello che ha danneggiato il mezzo.

Su Twitter è stata condivisa la foto dell’incidente: “L'aereo Boeing 777-200ER della British Airways (G-YMMJ) ha subito un colpo da un bello durante il volo BA118 da Bangalore, in India, all'aeroporto di Londra Heathrow”, si legge. Nel tweet è possibile vedere l’immagine dell’aereo con il muso ammaccato. Un piccolo incidente, ma che pare abbia spaventato molto Camilla. Del resto è risaputo che la regina consorte, 75 anni, nonostante i tanti impegni reali in giro per il mondo abbia paura di volare.

Una vacanza all’insegna del benessere

C’è da sperare che la donna fosse sufficientemente rilassata dal suo recente soggiorno India. La nuova regina consorte ha trascorso 10 giorni presso il centro Soukya di Bangalore in compagnia di alcuni amici e agenti della sicurezza, Re Carlo che invece è rimasto nel Regno Unito.

La vacanza di Camilla senza il marito è stata all’insegna del benessere e il ringiovanimento: meditazione, omeopatia, yoga, terapia e un antico sistema di medicina tradizionale noto come Ayurveda sono le specialità del Soukya , guidato dal celebre Dr. Isaac Mathai. Il centro si autodefinisce “la prima destinazione sanitaria integrativa al mondo” e si concentra su “guarigione, prevenzione o ringiovanimento”, come è possibile leggere dal sito web.