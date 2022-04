Dal cardigan d'oro al prezioso tesoro gestito da 300 persone: segreti e curiosità sulla regina Elisabetta

Tutto pronto per il compleanno della regina Elisabetta: il 21 aprile la sovrana compie 96 anni e i preparativi per celebrarla vengono messi a punto dalla famiglia come da tutto il Regno Unito.

Per l'occasione nel libro Elisabetta. L'ultima regina edito da Cairo editore e scritto a quattro mani da Luisa Ciuni e Elena Mora sono state raccolte tutte le curiosità meno note riguardanti sua maestà, dalle abitudini quotidiane agli abiti color pastello, dagli immancabili cappellini ai film preferiti come 'Il dottor Zivago', 'Momenti di gloria' e naturalmente 'Il discorso del re' dedicato al padre, Giorgio VI. E poi il cardigan d'oro (con diamanti, zaffiri e rubini) regalato da figli e nipoti per i 50 anni di matrimonio con il duca di Edimburgo (valore 72mila euro, custodito nella Torre di Londra), il suo personalissimo tesoro che conta circa 800mila pezzi gestito da 300 persone, la sveglia al suono delle cornamuse, i foulard di Hermès sempre annodati al collo, gli ombrelli da pioggia, in plastica trasparente, con la banda dello stesso colore del vestito.

La macchina senza patente, la dieta, il guardaroba

Nel libro si ricorda come Elisabetta II sia stata la prima regina ad essere eletta 'Person of the Year', la più importante personalità dell'anno dal Times nel 1952, e sia l'unica sovrana al mondo a poter guidare o girare senza patente (fece la gavetta durante la II guerra mondiale).

Per quanto riguarda il suo celeberrimo guardaroba, poi, si racconta che la regina possiede 500 cappellini e circa 200 borse (tutte della stessa maison, Launer) accanto a quelle ereditate da queen Mum che Hitler definì 'la donna più pericolosa d'Europa'. Dopo la morte del padre ha vissuto con la famiglia a Buckingham Palace (775 stanze e 350 dipendenti full time). Ma all'interno della storica dimora la primogenita dei duchi di York è riuscita a ritagliarsi un'oasi di pace, descritto dalle due autrici come "Un piccolo studio con una grande libreria in cui spiccano biografie, libri di storia ma anche gialli di Agatha Christie e volumi di giardinaggio. Tra le cose più care una poltroncina stile Chippendale, il cui sedile era stato ricamato dal padre, che si rilassava con ago e filo". Il prezioso volume ricostruisce un'esistenza singolare, ne restituisce un ritratto inedito, quello di una regina e di una nazione, l'ascesa al trono di Albione al quale la giovane Elizabeth, Alexandra, Mary, solo terza in linea di successione, non era stata assolutamente predestinata.

"Sovrana a soli 26 anni senza aver avuto un'adeguata istruzione, né preparazione, catapultata nelle responsabilità di regnare su un Paese che ancora non si è del tutto ripreso da una terribile guerra, Elisabetta affronta il carico che le è improvvisamente arrivato sulle spalle con grande senso del dovere, estremo impegno e un filo di pignoleria" ricordano le due giornaliste e studiose, ripercorrendo anche una quotidianità che si sussegue con riti sempre identici, immutabili nei decenni.

La sveglia alle 7.30 del mattino, una prima e una seconda colazione a base di tè al latte ( Twinings Darjeeling, una miscela di tè neri, di squisita fragranza) accompagnato da corn flakes o Special K serviti con frutta secca, albicocche, prugne e noci, toast con marmellata e uova alla coque. "Unico vero lusso che si concede la sovrana - scrivono Luisa Ciuni e Elena Mora - sono le uova strapazzate con salmone affumicato e una generosa grattata di tartufi". Per ciò che riguarda il cibo la sovrana inglese è piuttosto frugale. Nessun eccesso, nessun peccato di gola, non è una fanatica della dieta. Così diversa dalla non amata Wallis Simpson, moglie dello zio, il duca di Windsor, il cui motto era 'mai troppo ricche, mai troppo magre, mai troppo amate'. Ama il pesce, la regina Elisabetta, la carne alla griglia, cacciagione, cervo o salmone proveniente dalle tenute di Sandringham e Balmoral con contorno di verdure e insalata. Immancabile il tè del pomeriggio questa volta Early Grey al profumo di bergamotto (sempre, puntuale alle ore 16) servito con mini sandwich al tonno o al salmone, imburrati e conditi con cetriolo e una spolverata di pepe, al prosciutto e all'uovo con gli immancabili jam pennies, minuscoli pasticcini di marmellata e torta di cioccolato.

"Una regina - scrivono le due autrici - che è riuscita ad autocelebrarsi in vita, suo malgrado, rimasta sostanzialmente identica e fedele a se stessa nell'arco di 7 decenni, rifiutando di inseguire le mode passeggere diventando un'icona pop ben prima che Andy Warhol la ritraesse. Uno stile, il suo immutabile, impeccabile, impareggiabile perché una regina deve essere una figura rasserenante, una personalità aggregante". Nel corso del suo lungo regno la regina ha posato per oltre 130 ritratti firmati Cecil Beaton, Pietro Annigoni, Lucien Freud, il nipote del padre della psicanalisi (quello meno amato), Annie Leibovitz, celebre fotografa americana, che le tolse la corona dal capo ottenendo un regale diniego da parte della sovrana inglese. Il libro svela anche piccoli segreti e trucchi per essere impeccabile in ogni occasione. Solo abiti realizzati con fibre naturali (ne esiste sempre un doppio identico) e nell'orlo, nascosti, piccoli pesi per mantenere sempre a posto abiti, gonne e cappotti. Accanto a lei, fedelissima e inseparabile dal 2000, la designer e sarta Angela Kelly, responsabile del suo guardaroba.

I festeggiamenti

Con molta probabilità Elisabetta II festeggerà i suoi 96 anni nel castello di Windsor, il più amato tra le residenze reali, accanto alle persone più care, i duchi di Cambridge William e Kate e i loro figli, Carlo e Camilla, quest'ultima nominata come regina consorte dalla stessa sovrana quando il primogenito salirà al trono dopo di lei. Assente Harry e la moglie Meghan che hanno fatto visita alla nonna qualche giorno fa in occasione degli Invictus Games.