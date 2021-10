Boris Johnson aggiorna sulle condizioni di salute della regina Elisabetta

Anche Boris Johnson è intervenuto sulla vicenda delle condizioni di salute della regina Elisabetta, assicurando ai sudditi che "mentre parliamo Sua Maestà è di nuovo al lavoro alla sua scrivania". Il premier britannico, in vista in un centro vaccinale londinese, ha quindi inviato, a nome di tutto il governo, "tutti i possibili migliori auguri" alla sovrana. In precedenza, una fonte aveva riferito ai media che la regina, dopo il breve ricovero in ospedale, stava "riposando" e assolvendo alcuni compiti "leggeri". Parole che si sono aggiunte a quelle ufficiali di Buckingham Palace, secondo le quali la regina, che ora si trova nel Castello di Windsor, è in "buono spirito".

La quantità di apparizioni pubbliche e compiti istituzionali che gravano sulla 95enne Elisabetta, alla quale i medici hanno consigliato di cancellare una visita ufficiale in Irlanda del Nord in programma questa settimana, è subito divenuta argomento di discussione nel Regno Unito. L'annuncio di Buckingham Palace riguardo al breve ricovero subito da Elisabetta mercoledì, al King Edward VII's Hospital di Londra, dove ha trascorso la notte, ha fatto suonare un campanello d'allarme, riguardo all'età avanzata e alle condizioni di salute della sovrana, che l'anno prossimo festeggerà il Giubileo di Platino, per i suoi 70 anni di regno.

Buckingham Palace è stata costretta nella tarda serata di giovedì a rivelare che il giorno prima la regina era entrata in ospedale per effettuare degli "esami preliminari", dopo che il tabloid Sun aveva dato la notizia. La circostanza ha chiaramente fatto emergere sospetti nei media, che ora si mostrano dubbiosi riguardo alle versioni ufficiali di Palazzo.

La regina Elisabetta tra pubblico e privato

Tra le questioni che vengono dibattute rientra quella del confine che separa la sfera privata e il diritto alla privacy di Elisabetta dalla necessità di conoscere con esattezza le condizioni di salute del capo dello Stato. Era dal 2013 che l'anziana regina, rimasta vedova lo scorso aprile, non era costretta a trascorrere una notte in ospedale. Allora, si era trattato di una gastroenterite.

Sempre Buckingham Palace ha riferito del "disappunto" col quale la sovrana è stata costretta a rinunciare al viaggio ufficiale in Irlanda del Nord e la "riluttanza" con la quale ha accettato il consiglio dei medici. Del resto, che Elisabetta non intenda minimamente farsi da parte o rallentare la sua attività istituzionale è dimostrato dal modo, garbato ma deciso, col quale ha rifiutato nei giorni scorsi il premio Anziana dell'Anno che le era stato conferito da una rivista. "Vecchio è chi vecchio si sente", è stata la sua risposta.