Per la regina Elisabetta altre due settimane di riposo: niente visite ufficiali

Altre due settimane di riposo per la regina Elisabetta. Buckingham Palace ha comunicato che i medici hanno consigliato alla sovrana 95enne di osservare un periodo di riposo "almeno per le prossime due settimane". La regina potrà continuare a seguire gli impegni "leggeri" alla sua "scrivania" durante il giorno, comprese alcune "udienze virtuali", ma non potrà partecipare a "nessuna visita ufficiale".

Da palazzo hanno fatto sapere che è "ferma intenzione" della regina partecipare agli eventi del Remembrance Day, il giorno in cui il Regno Unito si commemorano i caduti delle Guerre mondiali e di altri conflitti, che quest'anno cade domenica 14 novembre. Con rammarico, dicono i funzionari reali, la regina presenzierà al Festival of Remembrance in programma sabato 13 novembre.

Come sta la regina Elisabetta

Elisabetta II è stata ricoverata in ospedale per controlli medici "preliminari" lo scorso 20 ottobre, dopo aver annullato una visita ufficiale in Irlanda del Nord, per poi tornare il giorno dopo al castello di Windsor. È stata la prima volta in otto anni che la regina Elisabetta ha passato la notte in ospedale.

La sovrana aveva poi ripreso gli impegni ufficiali pubblici all'inizio di questa settimana, incontrando gli ambasciatori in collegamento video dal castello di Windsor. Ora un altro stop deciso dai medici.