La regina Elisabetta positiva al Covid

La regina Elisabetta è risultata positiva al Covid: lo afferma in una nota Buckingham Palace. La sovrana 95enne presenta sintomi lievi e continuerà ad assolvere i suoi compiti nella prossima settimana, continuando a ricevere una costante assistenza medica e seguendo le indicazioni sanitarie.

Pochi giorni fa anche il principe Carlo e la moglie Camilla erano risultati positivi al virus e si erano posti in autoisolamento. La positività di Carlo, annunciata giovedì, aveva suscitato preoccupazioni per lo stato di salute della 95enne regina Elisabetta, vaccinata con tre dosi e in contatto diretto con il figlio due giorni prima del test. Il giorno stesso dell'annuncio, Buckingham Palace aveva riferito che la monarca non presentava alcun sintomo, senza però specificare se fosse risultata positiva o negativa ad un test. Ora la notizia della sua positività.