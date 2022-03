La regina Elisabetta si riprende dal Covid e pensa subito ai nipoti: il "regalo" per William e Kate (e non solo)

Sembra essersi ripresa del tutto la regina Elisabetta, risultata positiva al Covid domenica 20 febbraio e adesso pronta a riprendere in mano la sua quotidianità, di sovrana, ma anche e soprattutto di nonna e bisnonna. Fonti riportate dal Daily Mail, infatti, raccontano che a una settimana dalla diagnosi del virus che fortunatamente ha comportato solo lievi sintomi, la 95enne si sia recata a Frogmore, nella sua tenuta di Windsor, per presenziare alla riunione di famiglia organizzata per lei dai nipoti.

Un vero regalo per Kate e William e i loro tre figli George, Charlotte e Louis, ma anche per Beatrice, figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson, che da qualche mese è diventata mamma di Sienna, pure lei presente per salutare l’amata nonna. Le indiscrezioni, inoltre, aggiungono che sia stata la stessa sovrana a mettersi alla guida dell’auto per raggiungere personalmente la destinazione dove è solita recarsi per portare a spasso i suoi cani, a circa un miglio dal castello di Windsor.

Qualsiasi preoccupazione circa lo stato di salute della sovrana, pertanto, può essere placato del tutto. Qualcuno nei giorni scorsi aveva sospettato che qualcosa non andasse come si voleva far credere perché, durante l’isolamento, aveva cancellato una serie di impegni online. Tuttavia, le fonti assicurano che la decisione di non comparire davanti alle telecamere fosse stata presa per uno strascico di raffreddore che rendeva rauca la sua voce. E le ultime novità a riguardo vanno nella certezza di una completa guarigione.