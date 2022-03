La regina Elisabetta lascia Buckingham Palace: i motivi dietro una scelta epocale

La regina Elisabetta ha deciso di non tornare più a vivere a Buckingham Palace, storica residenza londinese della famiglia reale inglese che a partire dal 1837 venne scelto dalla regina Vittoria come dimora. Niente più stendardo reale in cima al palazzo come segno della presenza della sovrana a Palazzo: adesso è il castello di Windsor la sede permanente di sua maestà, occupata già stabilmente dal marzo 2020 insieme al marito Filippo fino agli ultimi giorni di quest'ultimo.

Le ragioni della scelta storica sono da attribuire a questioni affettiva sì, ma anche di mera praticità, considerando che per via degli acciacchi dovuti all’età (si è anche da poco ripresa dal Covid) la regina considera più agevole lavorare soprattutto da casa e incontrare dignitari e funzionari nel suo castello nel Berkshire. Gli spostamenti saranno ridotti al minimo indispensabile.

I lavori di ristrutturazione a Buckingham Palace

La decisione di restare a Windsor potrebbe essere stata presa anche per via dei lavori di ristrutturazione di Buckingham Palace che andranno avanti fino al 2027. Il palazzo, dunque, resterà a disposizione del futuro re Carlo (per quanto il primogenito di Elisabetta non abbia mai nascosto di preferire Clarence House, dove attualmente vive con Camilla) e rappresenterà sempre la sede ufficiale della monarchia.

Intanto Elisabetta ha deciso di non tornare più tra le stanze che raccontano la sua storia. D’altronde anche il figlio Andrea di York vive a Rowe Lodge, proprio nella tenuta di Windsor, e anche Edoardo e sua moglie Sophie Wessex sono a Bagshot Park, a sole 10 miglia di distanza. E poi è lì, nella cripta reale della Cappella di San Giorgio, che riposa l'amato marito Filippo, dettaglio che deve aver pesato in modo determinante nella sua decisione.