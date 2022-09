Elisabetta II, Carlo, William e i figli: la linea di successione al trono britannico

Sono ore di apprensione nel Regno Unito come nel mondo intero per le condizioni di salute della regina Elisabetta II. Attualmente la sovrana 96enne è sotto supervisione medica nel castello di Balmoral, dopo che i medici si sono detti preoccupati per la sua salute. "In seguito ad ulteriori valutazioni questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che rimanga sotto supervisione medica", recita il comunicato di Buckingham Palace, precisando che la sovrana "rimarrà confortevolmente" nel castello scozzese di Balmoral dove si sono recati tutti i quattro figli della regina. Tra loro, anche il principe Carlo erede al trono, insieme alla moglie Camilla.

La linea di successione al trono

Ma quali sono, in ordine, i successori della regina Elisabetta? La linea di successione al trono britannico è regolata dall'Act of Settlement del 1701, dalla Succession to the Crown Act del 2013 (che ha abrogato il Royal Marriages Act del 1772) e dalla Common law. Di seguito la lista completa degli eredi della sovrana, sul trono da 70 anni.

1. Principe Carlo: 71 anni è il più longevo erede al trono. Quando diventerà re sarà il più vecchio erede ad accedere al trono britannico. Si discute se assumerà il nome di Carlo III o di re Giorgio VII. Al suo fianco la moglie Camilla che, per indicazione della stessa regina Elisabetta, potrebbe assumere il titolo di regina consorte.

2. Principe William: primo figlio del primogenito di Sua Maestà e di Diana Spencer, William erediterà il trono dopo suo padre.

3. Principe George: il figlio di William e Kate Middleton è il terzo in linea di successione, essendo il primogenito del primogenito del primogenito della regina.

4. Principessa Charlotte che, con il Succession to the Crown Act del 2013 (che modifica lo storico Act of Settlement del 1701) ha il diritto di succedere al primogenito, maschio o femmina senza distinzione.

5. Principe Louis: terzo figlio di William, nato il 23 aprile 2018.

6. Principe Harry. Fino alla nascita del neonato principe Louis, Harry era il quinto. Il 19 maggio 2018 ha sposato l’attrice Meghan Markle e nel gennaio 2020 i due hanno deciso di non volere essere più membri senior dei Windsor, scelta che comunque non mette in discussione l'ordine di successione.

7. Principe Archie: il primogenito di Harry e Meghan, nato il 6 maggio 2019.

8. Andrea di York. Il terzogenito della regina si è ritirato dai ruoli pubblici a fine 2019, dopo essere rimasto coinvolto nello scandalo del miliardario Epstein.

9. Beatrice di York è la figlia maggiore del Duca di York e dell'ex moglie Sarah Ferguson.

10. Eugenie di York, sorella minore di Beatrice.

11. Principe Edoardo, conte di Wessex, è l'ultimo figlio della regina Elisabetta e il principe Filippo.

12. James, visconte Severn: nato nel 2007, figlio del principe Edoardo.

13. Lady Louise Windsor: nata nel 2003, figlia del principe Edoardo.

14. La principessa Anna, nata nel 1950, figlia della regina Elisabetta

15. Peter Phillips: nato nel 1977, figlio della principessa Anna

16. Savannah Phillips è la figlia di Peter Phillips

17.Isla Phillips: Isla, sorella minore di Savannah

18. Zara Phillips: primogenita della principessa Anna