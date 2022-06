Malessere per la regina Elisabetta, salta la messa a St. Paul: come sta

Secondo giorno di celebrazioni per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta, che questa mattina però ha dovuto saltare la messa in programma alla cattedrale di St. Paul, a Londra, per motivi di salute. La sovrana ha manifestato un malessere ieri sera dopo la parata e il bagno di folla che l'ha salutata davanti a Buckingham Palace.

"La regina ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast di oggi, ma ha provato un certo malessere", si legge in una nota diffusa dal palazzo reale. "Tenendo conto del viaggio e dell'attività richiesta per partecipare alla messa nazionale di ringraziamento nella cattedrale di St. Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha concluso che non parteciperà", si legge ancora. La Regina 94enne ha seguito la funzione religiosa in televisione dal Windsor Castle, dove si riposerà per tutta la giornata di oggi. Sul suo stato di salute ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore, ma quello di ieri pare sia stato un malessere passeggero dovuto anche alla pressione del grande evento.

Assente alla cattedrale di St. Paul anche suo figlio, il principe Andrea, risultato ieri positivo al Covid. Alla cerimonia erano presenti più di 400 persone tra lavoratori chiave, volontari e membri delle forze armate. Tra le prime file la famiglia reale al completo, compresi Harry e Meghan - arrivati dalla California proprio per festeggiare i 70 anni di regno di Elisabetta II - e il primo ministro Boris Johnson, accolto dai fischi al suo arrivo fuori la cattedrale.