"I medici hanno vietato alla regina Elisabetta di bere Martini dry e alcolici"

Tra le abitudini più note della regina Elisabetta, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe quella di concedersi nel corso della giornata alcuni drink, tra cui un Martini dry la sera. Fonti vicine alla sovrana 95enne hanno rivelato però che i medici le avrebbero consigliato di rinunciare al suo Martini serale, per prepararsi meglio e arrivare in buona salute alle celebrazioni del suo Giubileo di Platino, quando festeggerà i suoi 70 anni di regno. "Non è un grosso problema per lei, non è una gran bevitrice, ma sembra un po' ingiusto che in questa fase della sua vita debba rinunciare a uno dei suoi pochissimi piaceri", ha commentato un amico di famiglia. "Niente più alcol, i suoi medici vogliono assicurarsi che sia il più in forma e in salute possibile", ha aggiunto un'altra fonte.

La regina ha ripreso il suo intenso calendario di impegni ufficiali, dopo la lunga pausa estiva nel castello di Balmoral e il periodo di lutto seguito alla morte del consorte, il principe Filippo. Per il Giubileo di Platino saranno organizzati quattro giorni di festeggiamenti, tra cui la parata del Trooping the Colour, una messa e un grande concerto sul Wall a Londra. Per l'occasione è previsto che la regina viaggi in diverse zone del Regno Unito, mentre membri della sua famiglia gireranno i paesi del Commonwealth.

Recentemente la regina Elisabetta è stata vista per la prima volta in pubblico con un bastone per aiutarsi a camminare. L’occasione è stata la cerimonia per il centenario della Royal British Legion nell’abbazia di Westminster a Londra. Nel 2004 la sovrana si era già mostrata con un bastone da passeggio ma solo perché aveva subito un intervento al ginocchio.