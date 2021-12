Lutto per la regina Elisabetta: è morta Ann Fortune FitzRoy, sua storica dama di compagnia

Un altro lutto per la regina Elisabetta in questo 2021: dopo la morte del consorte, il principe Filippo, e dell’amico e collaboratore di lunga data Sir Michael Oswald, la sovrana si trova ad affrontare la scomparsa della sua dama di compagnia Ann Fortune FitzRoy, al suo fianco dal 1967.

La duchessa di Grafton, figlia del capitano Evan Cadogan Eric Smith e di Beatrix William, aveva 101 anni ed era la cosiddetta Mistress of the Robes, ruolo solitamente affidato a contesse, marchese e duchesse. Tra loro negli anni si era consolidato un rapporto di totale fiducia, rispetto e grande amicizia: Ann Fortune FitzRoy accompagnava la regina in tutti gli eventi, i viaggi e le occasioni speciali ed era l'unica ad avere accesso ai gioielli e agli abiti. Nel 1980 Ann Fortune FitzRoy era stata nominata anche Dama della Gran Croce dell'ordine reale vittoriano.

Al momento non si sa chi potrà prendere il suo posto, e, considerato lo stretto legame che prescindeva i prestigiosi compiti della donna, risulta difficile individuare una figura altrettanto importante per la vita della regina.