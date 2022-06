La regina Elisabetta e l'orso Paddington: lo sketch a sorpresa prima del concerto del Giubileo

La regina Elisabetta protagonista insieme all'orso Paddington di uno sketch proiettato poco prima del concerto per il Giubileo di Platino: questa la sorpresa pensata per le migliaia di persone pronte ad assistere all'evento organizzato per i suoi 70 anni di regno. La clip è stata realizzata mesi fa dalla Bbc ed è stata trasmessa nella serata di sabato 4 giugno come parte delle celebrazioni in corso.

Nel video si vede Paddington, l'amato personaggio della letteratura inglese per bambini creato da Michael Bond, offrire il suo tipico sandwich alla marmellata alla sovrana che però rifiuta, dicendo di averne uno già pronto nella sua borsetta nera per ogni evenienza. Ecco poi un maggiordomo avvisare Elisabetta che all'esterno è tutto pronto per le celebrazioni del Giubileo di Platino, mentre la folla all'esterno esplode a festa. "Buon Giubileo, signora. E grazie. Di tutto" dice l'orso Paddington. "Lei è molto gentile" è la risposta della sovrana. Poi i due usano un cucchiaino d'argento sui loro piattini da tè per battere il tempo del brano dei Queen 'We Will Rock You', brano che ha aperto il concerto del Giubileo davanti a Buckingham Palace.

Il concerto del Giubileo della Regina

Al concerto in onore della regina - che secondo la stampa britannica ha seguito il concerto in diretta tv da Windsor, dove ormai da mesi s'è trasferita in pianta stabile - hanno partecipato 22 mila persone mentre altre milioni di persone sono rimaste davanti alla tv per la diretta trasmessa dalla Bbc. Ad aprire il concerto sono stati i Queen con Adam Lambert che hanno proposto alcuni dei loro classici di maggiore successo, da 'We Will Rock You' a 'We Are The Champions'. Si sono esibiti, tra gli altri, di Rod Stewart Andrea Bocelli, Hans Zimmer, George Ezra e Sam Ryder. A chiudere il concerto Diana Ross che ha esortato la folla di spettatori a ringraziare Elisabetta per il suo servizio. "Ciao, da tutte le persone qui stasera e da milioni di spettatori in tutto il mondo. Abbiamo un semplice messaggio per te: grazie" ha detto. Poi ha cantato proprio la sua 'Thank You' mentre sul palazzo venivano proiettate le parole 'grazie' e 'amore'.

Il discorso di Carlo e William

Alla fine dell'evento il principe Carlo ha rivolto il suo grazie alla regina: "Nostro Capo di stato e anche mamma", ha affermato l'erede al trono che al suo fianco aveva la moglie Camilla. Il pensiero è andato poi anche al padre, il principe Filippo, scomparso un anno fa. Anche William è salito sul palco, dicendosi orgoglioso di quanto hanno fatto i nonni per preservare il pianeta. "Mia nonna ha vissuto quasi un secolo ormai e in questo tempo il nostro pianeta è diventato più fragile" le parole del principe che ha assistito al concerto con la moglie Kate e i figli.