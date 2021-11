Problemi di salute per la regina Elisabetta: assente dalla cerimonia in onore dei caduti

La regina Elisabetta assente dalla cerimonia in programma oggi al Cenotaffio del Whitehall, a Londra, per la Sunday Remembrance, l'evento che si celebra ogni seconda domenica di novembre per onorare i caduti britannici. Lo riporta Buckingham Palace spiegando che la sovrana ha problemi con la schiena e ha preso la decisione di non partecipare "con grande rammarico".

"Come negli anni precedenti, una corona di fiori sarà deposta a nome di sua maestà da parte del principe di Galles", si legge nella nota ufficiale. A quanto si è appreso, il problema che ha costretto la regina ad annullare l'impegno non sarebbe legato a quello che nelle scorse settimane aveva spinto i medici a consigliare alla regina 95enne di restare a riposo per quasi un mese.

I problemi di salute della regina Elisabetta

Per la regina Elisabetta la cerimonia del Remembrance Sunday sarebbe stato il primo appuntamento pubblico dopo il malore che tanta preoccupazione aveva destato due settimane fa. In quell’occasione le comunicazioni ufficiali parlavano dell’assoluto riposo prescritto dai medici alla sovrana, assicurando che avrebbe partecipato agli eventi del Remembrance Day, giorno in cui il Regno Unito si commemorano i caduti delle Guerre mondiali e di altri conflitti. Oggi, però, giorno che tutti aspettavano per rivedere in pubblico la regina, la nuova comunicazione che riporta il suo profondo rammarico per l’impossibilità di prendere parte all’evento.

Elisabetta II era stata ricoverata in ospedale per controlli medici "preliminari" lo scorso 20 ottobre, dopo aver annullato una visita ufficiale in Irlanda del Nord, per poi tornare il giorno dopo al castello di Windsor. È stata la prima volta in otto anni che la regina Elisabetta ha passato la notte in ospedale. La sovrana aveva poi ripreso gli impegni ufficiali pubblici, incontrando gli ambasciatori in collegamento video dal castello di Windsor. Ora un altro stop deciso dai medici.