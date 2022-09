L'ultima volta in pubblico della regina Elisabetta, fragile ma sorridente

Sale l'apprensione per le condizioni della regina Elisabetta, sotto osservazione medica nel castello di Bartimoral, sua residenza scozzese. Mentre i giornalisti della Bbc indossano abiti neri in segno di lutto come da protocollo London Bridge, quasi a lasciar intendere che a breve arriverà la più tragica delle notizie, i familiari si riuniscono attorno al capezzale della sovrana. Tutti, anche Harry e Meghan, nonostante i rapporti burrascosi degli ultimi anni. E i sudditi restano col fiato sospeso. Sudditi che hanno visto in pubblico per l'ultima volta Elisabetta lo scorso martedì, quando ha ricevuto a Balmoral il premier uscente, Boris Johnson, e quello nuovo, Liz Truss (una prima assoluta nei suoi 70 anni di regno, visto che finora aveva sempre fatto le nomine dei premier a Londra o Windsor). Era apparsa sorridente e all'apparenza brillante ma aveva un aspetto particolarmente fragile, leggermente invecchiata rispetto alle ultime uscite; e durante l'udienza di martedi' aveva usato un bastone da passeggio.

Al castello di Balmoral, la regina si trova da luglio. Nei mesi scorsi problemi di mobilità hanno costretto la sovrana a rinunciare a diversi appuntamenti. A maggio Elisabetta ha dovuto rinunciare a pronunciare il consueto 'Queen's Speech', il discorso a Westminster con cui si inaugura la nuova sessione del Parlamento. Il principe Carlo ha fatto le veci della madre. Poi, sempre il principe Carlo anche per il Royal Ascot. L'ultimo appuntamento a cui ha rinunciato la sovrana, 96 anni, è stato un incontro virtuale del Privy Council, il Consiglio privato di Sua Maestà, previsto per ieri sera, ma rinviato.