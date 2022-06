La regina Elisabetta ha visto per la prima volta la nipote Lilibet, figlia di Harry e Meghan

Sono giorni di festa a Buckingham Palace per i 70 anni di regno della regina Elisabetta. La sovrana si gode le celebrazioni per il Giubileo di Platino, ma soprattutto la famiglia riunita. Per l'occasione, infatti, sono tornati a Londra anche l'amato nipote Harry e la moglie Meghan con i loro figli, Archie e Lilibet (chiamata così proprio in suo onore).

La Regina ha finalmente incontrato la sua bisnipote, che domani compie un anno, finora vista soltanto in videochiamata. Secondo quanto riferiscono fonti del Mirror, Elisabetta ha avuto ieri un pranzo privato con il principe Harry e Meghan markle insieme ai figli dopo la parata 'Tropping the Colour' con cui si sono aperti i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina. Non ci sono immagini dell'incontro, la regina Elisabetta ha voluto tenere lontano dai flash ufficiali un momento così intimo che aspettava da tempo.

Harry e Meghan resteranno ancora diversi giorni a Londra per i festeggiamenti. La coppia, rientrata in Inghilterra dalla loro nuova residenza californiana, oggi partecipa insieme al principe William e Kate Middleton alla messa di ringraziamento alla St. Paul Cathedral. Tra i due fratelli, ma soprattutto tra le due cognate, invece, i rapporti sono gelidi.