La regina Elisabetta verrà sepolta indossando dei gioielli: ecco quali

In questi 70 anni di regno abbiamo sempre visto la regina Elisabetta con indosso gioielli da sogno. Tiare, diademi, anelli meravigliosi e spille prestigiose.

Elisabetta sepolta con anello ed orecchini

Sembrerebbe che sua maestà indosserà alcuni preziosi anche per il suo riposo eterno. Secondo Lisa Levinson, capo delle comunicazioni del Natural Diamond Council sua maestà verrà sepolta con indosso: ?La semplice fede nuziale d'oro gallese e un paio di orecchini di perle?, ha riferito l?esperta a Metro.Uk. Levinson ha aggiunto che Elisabetta non porterà con sé l?anello di fidanzamento regalatole da Filippo. Il gioiello che contiene diamanti presi da una tiara di proprietà della madre del principe, Alice di Battenberg, sarà probabilmente regalato a sua figlia, la principessa Anna. Pare che l?anello di fidanzamento contenga un misterioso messaggio scritto da Filippo per la sua Lilibet che nessuno sinora è mai riuscito a leggere.

Elisabetta avrà con sé invece la fede nuziale realizzata in oro di Galles, come vuole la tradizione reale. L?usanza nasce nel 1923 quando, in occasione delle nozze del futuro Giorgio VI ( diventato Re dopo l'abdicazione del fratello per amore di Wallis Simpson) con Elizabeth Bowes-Lyon, la famiglia riceve in regalo una pepita d'oro estratta dalla miniera Clogau St David di Bontddu, nel Galles del Nord, per ricavare gli anelli. Da allora tutte le fedi dei membri della famiglia reale sono state realizzate con pepite provenienti dalla miniera d'oro di Clogau St. David. Oltre all'anello che ricorda l'amore con il principe Filippo secondo Lisa Levinson Elisabetta avrà ai lobi anche i suoi immancabili orecchini di perle.

La collezione di gioielli della regina

La collezione privata di gioielli della regina contiene circa 300 pezzi, tra cui 98 spille, 34 paia di orecchini e 15 anelli. Quando non sono indossati dal monarca, questi vengono conservati nella Queen's Gallery a Buckingham Palace. I gioielli della corona ufficiali si trovano invece nella Torre di Londra. Risalente al XVII secolo, la collezione comprende oltre 23.000 diamanti, zaffiri e rubini.