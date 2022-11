La Regina Letizia sorprende con un look audace

La Regina Letizia di Spagna è una delle reali più eleganti ed ammirate al mondo. La Reina, sorprende sempre per i suoi look trendy e sofisticati, spesso costituiti da pezzi low-cost, che diventato ben presto best-seller. Tuttavia questa volta l’ex giornalista ha fatto parlare di sé per un outfit poco regale, che ha lasciato tutti stupiti.

Un outfit sorprendente

Letizia Ortiz si è recata in Navarra per prendere parte alla 22esima edizione dell'Ópera Prima Ciudad nell’ambito del Tudela Film Festival. Per l’occasione la moglie di re Felipe VI, ha stupito per un ensemble davvero inconsueto. Doña Letizia ha indossato una gonna midi stampa Vichy plissettata. Un indumento dal sapore retrò, se non fosse il grande buco sul davanti della gonna che ha lasciato intravedere il ginocchio destro della monarca.

Nessun incidente fashion, la gonna della regina è proprio così. Come di consueto si tratta di un capo low-cost, facente parte della collaborazione tra H&M ed il brand giapponese TOGA Archives. Nella capsule, lanciata lo scorso anno, è presente questa innovativa gonna acquistabile per 120 euro. La particolarità è il buco frontale, in cui tra l’altro è possibile infilare una gamba, così da indossare il capo come una gonna-pantalone. Una scelta troppo provocante per Doña Letizia, che già ha stupito vestendo la skirt in maniera classica.

Un look dal sapore retrò

Nonostante lo stile audace e contemporaneo della gonna H&M, Letizia ha voluto creare un outfit bon-ton con echi vintage. La gonna riprende infatti le linee degli anni ’50, con una fascia che ben evidenzia il punto vita. La regina per meglio sottolineare la sua silhouette ha abbinato un maglione nero molto aderente firmato Hugo Boss.

A completare il look la Ortiz ha aggiunto una hand-bag in pelle nera di Giorgio Armani, facente della collezione del 2016, già sfoggiata in più occasioni. Per illuminare il viso la sovrana spagnola ha indossato degli orecchini a triplo cerchio di Gold & Roses (1.675 euro).