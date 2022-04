Elisabetta II compie 96 anni: le foto social che celebrano la sovrana dei record

Oggi, giovedì 21 aprile, Elisabetta II compie 96 anni, 70 dei quali trascorsi da regina. Come ogni anno, la festa pubblica e ufficiale sarà a giugno, inserita nel programma per il Giubileo del regno, ma in queste ore la sovrana è comunque al centro dei pensieri dei sudditi e dei famigliari che le hanno organizzato celebrazioni private.

Per l'occasione è stata diffusa una nuova fotografia che ritrae la festeggiata con due dei suoi pony, Bybeck Katie e Bybeck Nightingale, nel parco del Castello di Windsor e poi ancora un'altra che la mostra ad appena due anni: "Era la figlia maggiore del duca e della duchessa di York e non ci si aspettava che diventasse regina" si legge nella didascalia che affianca lo scato in bianco e nero: "La sua vita cambiò nel 1936 quando suo zio, re Edoardo VIII, abdicò, suo padre divenne re Giorgio VI e la giovane principessa divenne presunta erede. Dopo la triste morte di suo padre nel 1952, la principessa Elisabetta divenne la regina Elisabetta II a soli 25 anni e quest'anno festeggia i 70 anni sul trono, i primi nella storia britannica".

Sempre inappuntabile nel suo ruolo, Elisabetta è tuttavia apparsa ultimamente più fragile, specie dopo il dolore per la scomparsa dell'amato marito Filippo nell'aprile 2021. A ottobre è stata brevemente ricoverata e ultimamente ha diradato gli impegni in pubblico, anche su consiglio dei medici. Ormai ha qualche problema di mobilità, è stata anche vista con il bastone, e a febbraio è rimasta contagiata dal covid. Dopo la guarigione ha confessato di sentirsi spesso stanca. Ha saltato anche la messa di Pasqua e l'ultima volta che si è mostrata in pubblico è stata in marzo alla cerimonia religiosa in suffragio per il marito. Elisabetta ha però sempre continuato a svolgere i suoi compiti online. E la settimana scorsa ha ricevuto a Windsor il nipote ribelle Harry con la moglie Meghan, che si sono fermati a salutarla nel viaggio dalla California verso gli Invictus Games in Olanda.

I festeggiamenti per il compleanno della regina

In genere il compleanno ufficiale della Regina si festeggia il secondo sabato di giugno, con la parata del Trooping of the colour, che da oltre 260 anni solennizza questa ricorrenza reale. Quest'anno la data scelta è però giovedì 2 giugno, dando il via a quattro giorni di celebrazioni per il Giubileo di platino che segneranno anche il ritorno alle grandi cerimonie pubbliche dopo la pandemia. Il fitto programma del Giubileo prevede la partecipazione della Regina, ma bisognerà vedere se riuscirà a presenziare a tutti gli eventi. Elisabetta è la primogenita del principe Albert e della moglie Elizabeth Bowes-Lyon. Quando nacque nel 1926, nessuno poteva immaginare che sarebbe diventata regina e tantomeno il sovrano più longevo della storia britannica. Suo padre, poi diventato Giorgio VI, salì al trono nel 1936, dopo l'abdicazione del fratello Edoardo VII. E la morte prematura del genitore nel 1952, fece salire Elisabetta sul trono a soli 25 anni. Imperturbabile nei modi, sempre attenta a non lasciar trasparire emozioni che potevano essere interpretate come un endorsement politico, guardiana dell'ortodossia costituzionale, che vuole la Monarchia estranea al dibattito pubblico, la sovrana è riuscita ad attraversare, adattando se stessa e la Corona, ai tumultuosi cambiamenti della società britannica. Dall'austerità post bellica alla 'Swingin' London, dal declino economico degli anni '70 al Thatcherismo, dalla rinascita laburista di Tony Blair alla Grande Crisi del 2008, alla Brexit e la pandemia di covid.

Perché Elisabetta è la regina dei record

Elisabetta II è stata la regina dei record. Ha viaggiato in oltre 120 Paesi in occasione di oltre 270 visite ufficiali e ha partecipato a centinaia di migliaia di cerimonie. Il 21 aprile del 2016, allo scoccare dei 90 anni, vennero celebrati tutti i primati della sovrana che ha regnato più a lungo nella storia della monarchia britannica, avendo trascorso quasi due terzi della sua vita sul trono di San Giacomo. Il 9 settembre dell'anno precedente, Elisabetta aveva già superato il record di longevità di regno fino ad allora detenuto dalla sua trisavola, la regina Vittoria: 63 anni e sette mesi. Sotto il regno di Elisabetta si sono susseguiti 14 primi ministri, sette arcivescovi di Canterbury e sette papi. Altro record, quello del matrimonio più longevo, 74 anni, più di ogni altro monarca, con il principe Filippo, sposato il 20 novembre 1947 e deceduto il 9 aprile dello scorso anno. Il matrimonio con il cugino di terzo grado - entrambi erano trisnipoti della regina Vittoria - ed erede al trono della Grecia, a cui Filippo al momento del matrimonio dovette rinunciare, non fu combinato, ma era perfettamente adeguato ad una donna erede al trono dal momento che Filippo era stato educato ai doveri di regnante. Il 14 novembre 1948 vide la luce il loro primo figlio, Carlo, Principe del Galles ed erede al trono. La secondogenita, la principessa Anna, nacque il 15 agosto 1950, mentre gli ultimi due figli - il principe Andrea, Duca di York ed Edoardo, conte di Wessex, nacquero dopo l'ascesa al trono di Elisabetta.

Il 6 febbraio 2017, un altro record. Elisabetta diventa il primo sovrano britannico a celebrare un Giubileo di Zaffiro, il sessantacinquesimo anniversario della sua ascesa al trono. Per l'occasione, la regina preferì festeggiare in tono minore, senza sfarzose cerimonie, così come fece il 20 novembre dello stesso anno, celebrando privatamente, assieme al marito, il settantesimo anniversario di matrimonio.