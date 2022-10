Chi è Renato Ardovino, conduttore de "La dolce bottega"

Vita privata e professionale di Renato Ardovino: età e origini, pasticceria e televisione. Ma chi è il Re delle Torte Renato Ardovino? Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui, attualmente in onda su Real Time con il programma dal titolo "La dolce bottega".

Origini, età, studi

Renato Ardovino nasce a Capaccio Paestum (provincia di Salerno) il 29 novembre del 1968. Proveniente da una terra che fa del concetto di gusti e sapori delle prerogative, inizia ad appassionarsi alla cucina quando è ancora bambino. Ardovino si iscrive all’Accademia d’Arte: i corsi che segue gli saranno di fondamentale importanza per l’acquisizione di una grande creatività.

Pasticceria, torte, locali

La passione per l’arte e i relativi studi permettono a Renato Ardovino di fondere le nozioni di design e la vena sperimentale con la sua attività di pastry chef. Forte anche di importanti nozioni apprese da anziane signore del Cilento, l’abbinamento tra tradizione e innovazione riesce a produrre bontà dolciarie che rendono unico il suo stile: le sue torte hanno talvolta forme e colori davvero sorprendenti che gli valgono il soprannome di Re delle Torte”. All’inizio degli anni 2000 Ardovino inizia a gestisce il ristorante del Teatro Municipale di Salerno. Successivamente inaugura un altro locale: una caffetteria e toasteria ispirata alla tradizione viennese.

La dolce bottega di Renato

Per Real Time Renato Ardovino ha condotto "Torte in corso con Renato", "My Cake Design: La Battaglia dello Zucchero" e "Bake Off Extra Dolce". A partire dal 9 ottobre 2022 è al timone della seconda edizione del programma "La dolce bottega di Renato", in onda ogni domenica alle 15 su Food Network. Otto nuove puntate di un format che nel 2021 ha avuto un ottimo successo. Gli episodi sono ambientati nella sua torteria di Battipaglia, una festa per gli occhi oltre che per il gusto: tante forme e colori accompagnano Ardovino nella preparazione delle sue prelibatezze. Se nella prima metà della trasmissione ci guida passo dopo passo nella realizzazione di dolci della tradizione culinaria, la seconda metà è quella dedicata al cake design. Vediamo di volta in volta note personalità del settore (da Benedetta Rossi a Csaba Dalla Zorza, da Anna Moroni a Imma Polese), commissionare ad Ardovino dolci particolari per alcune ricorrenze. Il pastry chef è aiutato dalle sue assistenti Daniela e Martina.

Vita privata

Anche se attivo in televisione da ormai diversi anni, non sono mai emerse notizie sulle relazioni sentimentali di Renato Ardovino. Non sappiamo dunque di una eventuale moglie o compagna né della presenza di figli. Il pasticcere ha dei contatti con diversi VIP, per i quali prepara le sue fantastiche torte. Il suo è un nome noto anche in esposizioni artistiche: le creazioni Giardino d’Inverno e Cenerentola, sono state mostrate nel 2011 alla 54° edizione della Biennale di Venezia e, poco dopo, è diventato il primo cake design a esporre alla Vogue Fashion.