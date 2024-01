Renato Pozzetto: "Penso a mia moglie in continuazione. Avrei potuto darle di più"

A 83 anni Renato Pozzetto ha deciso di raccontare tutta la sua vita in un'autobiografia dal titolo Ne uccide più la gola che la sciarpa. Lo ha fatto perché - spiega in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera - spinto dai suggerimenti degli amici, affascinati dagli aneddoti che l'attore ha sempre narrato e che a un certo punto ha deciso di fermare in un libro, raccolta sia di momenti professionali come il sodalizio con Aurelio "Cochi" Ponzoni, si di quelli più privati.

Ed è a questi ultimi che appartiene il capitolo più emozionante dedicato alla moglie Brunella Gubler, sposata nel 1967 e madre dei suoi figli Giacomo e Francesca. La donna è scomparsa nel 2009 e il suo ricordo resta costante. "È stata la persona della quale mi sono innamorato ed è stato un amore lungo una intera vita. Ha allevato i nostri figli, Giacomo e Francesca, sacrificandosi, dedicando pazienza e speranza anche a me" ha confidato Pozzetto: "Dotata di senso dell'umorismo, rideva mentre provavamo i nostri testi, a casa. Penso a lei in continuazione. E talvolta penso che avrei potuto fare meglio, darle di più".

"Ho sorriso, mi sono emozionato"

Per Renato Pozzetto ripercorrere la propria vita è stato come affrontare un viaggio, "come ascoltare qualcosa che mi raccontava un'altra persona per la prima volta. Ho sorriso, mi sono emozionato, ho riscoperto qualcosa che si era perduto nella memoria. E ho cercato di essere onesto nel descrivere le storie preziose della mia vita". Alcune di quelle storie trovano protagonista anche Enzo Jannacci, determinante nella formazione di Cochi e Renato, ma anche Raffaella Carrà che non era pienamente convinta del modo in cui si esibiva la coppia: "La Carrà non conosceva e non poteva capire il nostro linguaggio. Così venne fuori l'idea di partecipare in collegamento da una cantina, che in realtà era uno studio separato. La canzone “E la vita, la vita” come sigla finale. Divenne subito popolarissima". Poi si aprirono le porte del cinema e i diversi ruoli che contribuirono alla sua popolarità. Tra quelli più indimenticabili quello di Artemio in Ragazzo di campagna: "È il più amato dal pubblico. Un amico produttore mi ha raccontato che è stato visto da milioni e milioni di persone, roba da montarsi la testa".

Infine: "Ho affrontato la vita percorrendo un equilibrio fatto anche di leggerezza" ha concluso rispondendo alla domanda sull'esistenza o meno di eventuali rimpianti: "E ho avuto una fortuna della Madonna. Mi pare abbastanza per essere sereno quando entri, diciamo così, nel rettilineo di arrivo".