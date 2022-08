Renato Pozzetto ricoverato in ospedale

Preoccupazione per Renato Pozzetto, ricoverato nel reparto di Medicina dell’Ospedale di Circolo di Varese dalla giornata di venerdì 12 agosto. Come riporta Milano Today, il comico milanese, 82 anni, ha accusato un malore mentre si trovava a Laveno Mombello (Vs), cittadina sulle sponde lombarde del lago Maggiore, non lontano dalla sua abitazione. Pozzetto è stato trasportato subito al nosocomio di Varese nel reparto di Medicina, dove ha trascorso anche il Ferragosto. L’attore 82enne si sta sottoponendo ad alcuni esami di routine per verificare il suo stato di salute, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Non è la prima volta che l’82enne viene ricoverato. Era già accaduto due anni, quando fa Pozzetto aveva accusato un problema di salute simile, risolto dopo qualche giorno di ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano. Si spera che anche questa volta la degenza nel nosocomio sia veloce, anche se non è ancora chiaro quando Pozzetto potrà essere dimesso.

Un momento difficile per Pozzetto

Si tratta di un periodo difficile per Renato Pozzetto che solo due settimane fa ha perso il fratello, Ettore, il maggiore dei quattro Pozzetto. Il 91enne era estraneo al mondo dello spettacolo: ha lavorato a lungo alla Ignis, oggi Whirlpool, a Comerio. I suoi funerali si sono svolti il 25 luglio a Gemonio, in provincia di Varese. Una perdita inaspettata che potrebbe aver inciso sulle condizioni di salute di Renato.