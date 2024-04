Renato Zero si racconta: "C'è stato un periodo in cui avevo paura di uscire di casa" (video)

Ha emozionato il pubblico presente e si è emozionato lui stesso come fosse la prima volta: dopo aver cantato la sua canzone Vita in diretta a Che Tempo Che Fa domenica 21 aprile, Renato Zero non ha avuto timore ad ammettere il suo stato d'animo. "Vorrei farvi notare le gambe come tremano… Perdere l'emozione per un artista significa che forse è arrivato il momento di lasciare il palcoscenico, ma finché 'ste gambe tremano, io resto qui", ha affermato il cantautore mentre veniva tributato con una standing ovation, ospite di Fabio Fazio con cui ha affrontato il tema della sua di vita, di un passato non facile, della forza con cui ha superato le paure suscitate dagli atteggiamenti ostili degli altri.

"C'è stato un periodo che avevo paura a uscire di casa", ha confidato Zero soffermandosi sul tema del bullismo vissuto sulla sua pelle: "Se fossi arrivato alla fermata dell’autobus 93 incolume, avrei vinto una guerra. Mi scoraggia il fatto che malgrado i tempi siano maturi, siano cambiati, il bullismo e queste forme stronze e crudeli di certuni hanno ancora campo libero e ancora vengono praticate. Da un altro canto, questo confronto con la gente io l'ho vinto semplicemente affrontando l'inquisitore: tornavo indietro e gli chiedevo 'ma t'ho fatto qualcosa di male? Che cosa può averti indotto ad avercela con me, solo per il fatto che magari non mi vesto come te?'". E ancora: "Questo atteggiamento mio li metteva talmente in difficoltà tra di loro che se ne andavano", ha aggiunto: "Piano piano si era sparsa la voce che avevo coraggio e in quei frangenti, e in quella popolazione, avere coraggio per loro era destabilizzante 'questo ce tana'".

Una riflessione ancora sulla vita: "Penso che sia una magia che si rinnova quotidianamente ma in forme e movimenti diversi, e formidabile è anche come la accogliamo" ha osservato Zero: "A volte magari ci troviamo in difficoltà con i rapporti personali, con il mondo, e diamo sempre alla vita questa responsabilità di aver deciso lei di farci soffrire, di penalizzarci con certe mancanze o con certi risvolti che evidentemente ci procurano malessere e una certa apprensione per il futuro. Io dico che la bellezza della vita sta proprio nel fatto che non è mai uguale e questo raccomando a tutti di prenderlo in considerazione".