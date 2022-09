Renato Zero va lungo (non al concerto): il video della caduta ripreso da un passante

"Renato Zero si è allungato". Questo il titolo che Kikkarello - un utente TikTok - ha dato al video pubblicato sul social che riprende la caduta del cantautore romano. Appena parcheggiato (sulle strisce, come fa notare più di qualcuno tra i commenti), il re dei 'sorcini' attraversa la strada - probabilmente a Roma - e mentre prova a salire sul marciapiede inciampa.

Impossibile non perdere l'equilibrio, Renato Zero è finito a terra, soccorso da un passante. L'artista però - che fortunatamente non si è fatto male - si è rialzato da solo, nonostante l'uomo provasse ad aiutarlo. "Non è stato nemmeno carino con chi lo ha aiutato" si legge tra i commenti, e ancora: "Manco ha ringraziato". I più bacchettoni, invece, lo riprendono per il parcheggio selvaggio: "Fanno sempre come gli pare. La macchina sulle strisce, così impara". Qualcuno, addirittura, invoca "il karma".

Renato Zero in concerto al Circo Massimo di Roma

Fortunatamente la caduta non ha avuto risvolti negativi. Proprio in questi giorni Renato Zero è protagonista al Circo Massimo di Roma con una serie di concerti - stasera il primo - per presentare 'Atto di Fede', il suo ultimo lavoro discografico. Un festeggiamento dei 70 anni in ritardo a causa del Covid: "In questi due anni sono stato lontano dal palco ma vicino al marciapiede. E questo ha mantenuto il mio equilibrio". Ecco, appunto.