"Renato Zero è sempre stato irascibile": lo sfogo di un'ex sorcina

Il video di Renato Zero che sbotta contro i giornalisti fuori l'hotel che ospitava sia lui che il comitato elettorale di Giorgia Meloni, la notte delle elezioni, ha fatto il giro del web e non solo. In molti si sono stupiti per la reazione infervorata del cantautore romano, ma una sua ex fan non è rimasta sorpresa. Anzi.

In un video pubblicato su TokTok, Chiara, ex sorcina (così, da sempre, si chiamano i suoi fan), dice la sua: "Volevo dire la mia da ex sorcina. Ormai sono circa 12 anni che non seguo più Renato. Prima lo conoscevo molto bene, conoscevo le sorelle e il fratello, anche la mamma. Ero una sorcina di quelle belle toste e infuocate. Renato è sempre stato così, lunatico e irascibile. Anche le sorelle spesso e volentieri avevano il timore di contattarlo, avevano paura di svegliarlo la mattin - racconta - Era un po' come il Marchese del Grillo, 's'è addormito e s'è svejato', questo era a casa sua. Non mi meravigliano reazioni del genere. E' sempre stato così e credo che con l'andare degli anni si sia accentuata questa vena che ha".

Chiara parla anche dei loro incontri a Roma, con altri fan: "Quando andavamo a cercarlo nei bar dove faceva colazione, nei pressi di Corso Francia, all'epoca abitava lì, quando si incontrava capivi se non era aria o se potevi salutarlo. E' sempre a sua tolleranza. Se in quel momento gli andavi bene era tutto un 'ciao nì', 'quanto sei bello nì', 'vie' qui nì che te do un bacetto' - racconta - Se gli gira male il comportamento è quello che avete visto. Non ci restate male perché tante cose sono di facciata". Infine svela un altro retroscena su Renato Zero: "Se la sono presa con la Amoroso, ma un altro che non concede autografi è Renato. Non fa fotografia perché dice che i ricordi devono portarsi nel cuore e nella mente e non stampati su una fotografia o su un foglio di carta. Fate Vobis".