Renato Zero paparazzato in centro a Milano: la sua reazione è esilarante, il video

Renato Zero a passeggio per Milano e rigorosamente vestito di nero. Il grande cantautore, che il 30 settembre ha compiuto 73 anni, non si aspettava di essere fotografato dai paparazzi, ma quando se ne accorge invece di arrabbiarsi o di nascondersi decide di ripagarli con la stessa moneta: si mette a fotografarli. La reazione di Renato è stata condivisa su TikTok, ha già quasi 200 mila visualizzazioni.

Non è così scontato che i vip accolgano di buon grado l'essere fotografati, soprattutto nei loro momenti di relax, e per questo il video di Renato è così divertente. Il cantante è stato seguito dall'obiettivo della macchina fotografica per alcuni minuti e quando si è accorto che lo stavano fotografando ha tirato fuori il telefono ha aperto la fotocamera e si è messo a fare foto e video lui stesso. Guardando il video è inevitabile non sorridere anche perché il primo a essere divertito dalla situazione è proprio Zero.