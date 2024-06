Renato Zero torna nel quartiere dov'è cresciuto, ma parcheggia sulle strisce. La foto

"Edicola storica.. Ieri ha fatto una sorpresa, al quartiere dov'è cresciuto, il mitico e grande Renato Zero, che in poco tempo ci ha riempita di gioia e battute con la sua presenza, grandeee". Questa la didasclia che un utente ha scelto a corredo di alcuni scatti con Renato Zero protagonista. Tutto pubblicato sul gruppo Facebook di quartiere "vivi Montagnola", un gruppo pubblico con quasi 13.000 persone iscritte. Montagnola, per chi non lo sapesse, è un quartiere della Capitale, appartenente all'ottavo Municipio (non distante dall'EUR). Qui, infatti, è cresciuto Renato Fiacchini (vero nome del famoso cantautore produttore romano).

Lo scatto che lo inchioda

Neanche a dirlo, il post è stato preso d'assalto dai commenti dei residenti, orgogliosi della visita del loro beniamino. Tutto bellissimo, se non fosse per quel "dettaglio". Ovvero? L'automobile tranquillamente lasciata sulle strisce pedonali. O almeno così sembra dalle foto (poi cancellate) del post. Non si sa se Zero si fosse solo fermato un attimo, o più di qualche minuto. Ad ogni modo un solo scatto è bastato per far scatenare i social: "Parcheggiando sulle strisce pedonali", "Arrogante"; "Zero attenzione alle strisce pedonali". Questi sono alcuni dei commenti, poi disattivati dall'Amministratore del gruppo. Evidenemente a seguito dello scalpore (e anche del fatto che la targa non fosse stata oscurata) le foto sono state rimosse. E pare che non fosse neanche la prima volta che Zero prestasse poca attenzione a parcheggiare correttamente.