Renzo Bossi si è sposato: chi è la moglie Izabela Corina Juncu

Renzo Bossi si è sposato. A 35 anni il secondogenito del fondatore della Lega Umberto ha ufficializzato la storia d'amore con Izabela Corina Juncu, imprenditrice nel settore dell'alta profumeria a cui è legato da circa un anno. Come racconta Varese News le nozze celebrate con rito civile si sono svolte sabato 20 gennaio, a Gemonio, provincia di Varese, storico comune di residenza della famiglia Bossi. Alla cerimonia hanno partecipato amici e parenti stretti, circa quindici in tutto, tra cui il padre Umberto arrivato all'evento in carrozzina insieme alla moglie Manuela Marrone.

Chi è Izabela Corina Juncu, moglie di Renzo Bossi

Renzo Bossi è figlio del fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, e della seconda moglie, Manuela Marrone. Definito dal padre stesso con il soprannome di "trota" alla domanda se il ragazzo fosse destinato a diventare il suo Delfino, dopo le esperienze politiche terminate con le dimissioni nel 2012 e lo scandalo denominato "Rimborsopoli" Bossi Jr oggi si dedica alle attività di famiglia e in particolareguida una azienda agricola del Brenta. Un anno fa Renzo ha conosciuto Izabela Corina Juncu, imprenditrice rumena che stando al suo profilo Instagram ricopre la carica di presidente dell'Associazione profumi e aromaterapie della Romania.