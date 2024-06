Ricatto milionario contro la famiglia Schumacher: arrestati padre e figlio

Erano pronti a tutto pur di diventare ricchi: anche di ricattare la famiglia di Michael Schumacher minacciando di rivelare dati sensibili sul campione del mondo. A mettere la parola fine al piano di un uomo di 53 anni e di un 30enne, padre e figlio, la procura della città tedesca di Wuppertal.

Dopo l'incidente in montagna a Meribel, alla fine del 2013, c'è totale riserbo sulle condizioni di salute di Schumacher. Di certo c'è che lo sportivo necessita cure e attenzioni particolari. Da quel momento la famiglia, e soprattutto la moglie Corinna Betsch, sta facendo di tutto per proteggere la privacy di Micheal.

Secondo quanto dichiarato dalla procura tedesca, i due ricattatori avevano comunicato alla famiglia Schumacher di avere dei documenti sensibili che sarebbero "stati interessati a non pubblicare" e per questo chiedevano milioni di euro in cambio del silenzio. A quali fascicoli facessero riferimento non è dato saperlo, ma immediatamente i familiari hanno sporto denuncia e la polizia ha iniziato i dovuti controlli.

Analizzando i file che erano stati mandati come 'prova' gli investigatori sono risaliti agli autori: hanno seguito le loro tracce trovando la loro abitazione, la loro seconda casa e il posto di lavoro del padre. Poi sono partite le perquisizioni. Dopo aver preso i dati sensibili i due sono stati arrestati nel parcheggio di un supermercato nella città di Groß-Gerau. Adesso padre e figlio sarebbero in libertà vigilata in attesa del processo: in caso di condanna potrebbero rischiare una pena che va dalla multa salatissima ai cinque anni di carcere.

Non è il primo ricatto

Purtroppo per la famiglia Schumacher non si tratta del primo ricatto, e forse non sarà neanche l'ultimo. Nel 2017 un 25enne è stato condannato dal tribunale distrettuale di Reutlingen, nel Baden-Württemberg, perché aveva cercato di minacciare Corinna Betsch minacciando di divulgare le immagini del marito.