"Roberta e Riccardo stanno insieme per finta": l'ex corteggiatore sgancia la bomba sulla coppia di Uomini e Donne

Moreno Di Napoli era entrato nel programma catturando l'attenzione per la sua somiglianza al ballerino Stefano De Martino. In una diretta social, il giovane umbro ha esternato il suo pensiero sulla neonata coppia del Trono over alludendo al fatto che i due stiano insieme solo per i riflettori

“Sono una montatura, io non vedo nulla di genuino”. É quanto riferito da Moreno Napoli, ex corteggiatore di Uomini e donne che aveva messo gli occhi su Veronica, la dama "sedotta" e abbandonata da Sirius, in riferimento alla coppia formata da Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

Il giovane umbro, che si era fatto notare in studio per la sua somiglianza al ballerino Stefano De Martino, ha preso parte ad una diretta Instagram con Massimo Avolio e Sara Sottile e, tra una chiacchiera e l'altra, ha rivelato che: "per sentito dire, lui (Riccardo Guarnieri) é arrivato lì e già la conosceva e poi escono insieme…Io non vedo nulla di genuino per quello che ho sentito”.

Non solo, i tre hanno insinuato che la nascita di questa coppia sia in relazione ad una possibile partecipazione a Temptation Island, programma al quale Guarnieri ha già partecipato con Ida Platano.