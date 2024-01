Riccardo Fogli in ospedale, la foto dopo l'intervento: cosa è successo

Riccardo Fogli in ospedale per un intervento. Il cantante lo ha fatto sapere su Instagram, pubblicando una foto sulla barella, con la flebo, subito dopo l'operazione. "Ragazzi, intervento andato benissimo" scrive, facendo con la mano il segno del rock'n'roll.

L'ex Pooh è sorridente e tranquillizza tutti i fan: "Ho avuto solo un piccolissimo intervento al tendine della mano qualche giorno fa". Ha preferito aspettare un po', quindi, prima di comunicarlo e a breve tornerà a casa, dove lo aspettano la moglie Karin Trentini e loro figlia Michelle, di 11 anni. Fogli è legatissimo alla sua famiglia e in un'intervista, lo scorso anno, ha rivelato una delle sue pioù grandi paure: "Devo vivere ancora un po' perché voglio proteggere mia figlia piccola. Mio figlio grande lavora, ha trent'anni. Ma la piccola ha bisogno di me ancora. Non ho paura di invecchiare - aveva detto - ma voglio invecchiare con calma. Non voglio lasciare il mondo all'improvviso. Non sono ancora pronto".