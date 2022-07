"Ho una lesione tumorale alla testa": l'annuncio dell'attore Riccardo Maria Manera

Riccardo Maria Manera ha spiegato il motivo per cui per settimane non ha pubblicato nulla sui social. Il 27enne protagonista della serie tv Volevo fare la rockstar lo ha fatto poche ore fa dall'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, con un post Instagram in cui ha raccontato di avere un problema di salute, "una lesione di tipo tumorale".

Nel messaggio scritto a corredo di una raccolta di foto che lo mostrano a letto in ospedale, con la testa fasciata, ma sorridente, ha promesso di non arrendersi davanti a questa grande difficoltà che affronterà come si deve e ha chiesto ai follower di non preoccuparsi più di tanto perché - ha scritto - "io non mi arrendo, mai".

L'annuncio di Riccardo Maria Manera

"Non scrivo mai nulla, non sono mai stato in grado di farlo o forse ne ho sempre avuto paura. Ecco, quella paura, come tutte le altre (avevo una paura fottuta degli aghi e delle punture), è sparita da un momento all’altro": inizia così il messaggio con cui Riccardo Maria Manera ha spiegato il motivo di un'assenza social lunga più di un mese. "Un motivo c’era, c’è" - prosegue - "Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho. Mi han detto una lesione di tipo tumorale inside my head, ma non si sa ancora di che tipo e gravità. La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò".

Riccardo promette di non arrendersi: "La battaglia è da combattere e si combatte! Il karma, il destino o in qualsiasi modo vogliate chiamarlo è una cosa davvero strana: l’anno scorso ho girato il mio primo film da protagonista su questo argomento. Ho vissuto le stesse cose che sto vivendo ora ma per finta, clamoroso. Ho finito di girare un mese fa una serie con questo nemico dentro. Chissà come ho fatto. Non vi preoccupate, o almeno fatelo il giusto, io non mi arrendo, mai". Poi il saluto finale: "Non mi son mai preso sul serio, non sono mai stato capace, neanche in un momento così. Unica foto finta, la prima". E una serie di hashtag #superhero #invincible #carica #stepbystep veicolano il messaggio di forza e speranza a cui in tanti, da Silvia Mazzeri ad Anna Ferzetti passando per Maria Grazia Cucinotta, stanno rispondendo con tanto affetto.

La carriera di Riccardo Maria Manera

Riccardo Maria Manera è nato a Genova 28 anni fa. Inizia la sua carriera di attore da giovanissimo, ma la maggiore popolarità arriva con il ruolo di Eros Mazzuccato nella fiction di Rai2 Volevo fare la rockstar. Ha anche recitato nella serie Il silenzio dell'acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti nel 2019 e nel 2020, anno in cui è stato anche protagonsita della serie Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci. Nel 2022 è tra gli attori del film Gli anni belli e del film Prima di andare via.