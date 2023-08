L'ex storico di Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli, diventa padre: il video

Riccardo Pozzoli, l'ex storico di Chiara Ferragni, diventerà padre per la seconda volta. L'imprenditore e la compagna Gabrielle Caunesil hanno annunciato l'arrivo del secondo figlio con un video su Instagram. I due sono diventati genitori la prima volta nel novembre 2021.

"Abbiamo qualcosa da dirvi", queste le prime parole dei due genitori. Poi viene inquadrata la pancia e insieme a loro due c'è anche il loro primo figlio, Romeo. In sottofondo la canzone "To Build a Home". "È stato difficile mantenere il segreto", scrive poi la modella nella didascalia del video.

La vita di Pozzoli prima di incontrare Gabrielle

Pozzoli prima di incontrare Caunesil, i due si sono sposati nel 2018 a Malibù e poi in Italia nel 2019, era stato per molti anni fidanzato con Ferragni. Il rapporto tra i due, dopo che si erano lasciati, era continuato, ma solo per questioni lavorative (Chiara e Riccardo hanno fondato insieme la TBS Crew e definito Forbes lo ha definito la 'mente businness' del suo successo), ma proprio nel 2018 tramite il documentario Chiara Ferragni Unposted, l'imprenditrice aveva spiegato perché per lei lui era definitivamente "cancellato".

Secondo quanto ha raccontato l'imprenditrice lui avrebbe provato a vendere la sua quota dell'azienda, all’insaputa dell’influencer, proprio nei giorni in cui lei stava per avere suo figlio, Leone.