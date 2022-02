Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, le prime foto insieme

Sono "solo" foto per l'intervista di presentazione del loro nuovo film, ma che il duo artistico sia una coppia anche nella vita reale non è più un segreto ormai da dicembre 2020. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono felici, al magazine D - la Repubblica delle donne, hanno parlato di L’ombra del giorno il film galeotto che li ha fatti innamorare.

Lei 23, lui 42, vestono i panni di Anna e Luciano una coppia di fidanzati che deve lottare contro il destino e il fascismo, il 24 febbraio uscirà in tutte le sale, ma intanto è già cosa certa che tra i due sia vero amore. Scamarcio per Porcaroli ha lasciato la sua compagna Angharad Wood, che lo ha reso padre di Emily.

Quelle scattate, e poi condivise su Instagram da Benedetta, sono le prime foto ufficiali come coppia. I due hanno cercato di tenere nascosta la loro relazione, ma dopo le numerose paparazzate sono dovuti uscire allo scoperto, ma nell'intervista a D-Repubblica hanno ribadito di non voler dare informazioni: "Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri".

La storia d'amore tra Benedetta e Riccardo

Il primo incontro si ricostruisce dai rumors e non dalle confessioni dei protagonisti. Da quel che risulta, la conoscenza sarebbe avvenuta lo scorso anno, più precisamente nell’ottobre 2020, quando hanno condiviso il set del film La scuola cattolica (dove era presente anche Jasmine Trinca, Fabrizio Gifuni e la storica ex di lui Valeria Golino, oggi un'amica). Poi un secondo set, L'ombra del giorno, e le luci dell'amore.

Dopo pettegolezzi sussurrati e poi confermati dal primo scatto di un bacio immortalato dai paparazzi, a dicembre la giovane attrice ha risposto a qualche domanda di unz giornalista. E così, la protagonista di Baby ha ammesso la liason. "Sì, stiamo bene assieme", la sua unica risposta che ha confermato ciò che i paparazzi avevano già mostrato. Prima di Scamarcio il legame con il regista Michele Alhaiquee (41 anni). Era quindi immancabile la domanda sulle preferenze della 23enne, ovvero se ha un debole per gli uomini più maturi, che ottiene la meno classica delle risposte: "Non mi fa’ dì cose", replica in romanesco l'interprete dagli occhi di ghiaccio.