Riccardo Scamarcio fa una sfuriata alla giornalista: "Piantala". La domanda (di troppo) sulla giovane fidanzata

Che Riccardo Scamarcio, 44 anni, e Benedetta Porcaroli, 19, facciano coppia da due anni, è cosa nota, sebbene negli ultimi mesi si sia parlato di una liaison dell'attrice con il collega Pietro Castellitto. Sarà per questo che, nel corso dell'ultima intervista rilasciata a Repubblica, l'attore si è lasciato andare a un momento di evidente nervosismo di fronte a una domanda sulla loro storia d'amore.

Mal capitata è la giornalista Giulia Santerini, conduttrice del format Metropolix Extra, che ha ospitato l'artista pugliese per la promozione del film "Sei fratelli", al cinema in queste settimane. A margine della promozione però, Santerini ha fatto domande anche nel merito della vita privata di Scamarcio. "Sei innamorato?" ha chiesto. E l'attore ha risposto: "Sì". A questo Santerini ha chiesto ulteriori informazioni, come da regola del suo mestiere: "Si può dire di chi?". E qui Scamarcio ha perso la pazienza: "Perché mi stai facendo questa domanda? Dovresti saperlo già. Lo sanno tutti tranne te, quindi non rispondo. Benedetta si chiama, dai su". E la giornalista: "Però io della notizia ho bisogno...". E Scamarcio: "Vuoi il certificato di matrimonio? No, non siamo sposati". "Però siete innamorati". "Sì, felicemente innamorati". "Lei è Benedetta Porcaroli" ha concluso Santerini. E Scamarcio ha concluso con una battuta: "Sì, Benedetta. Di nome e di fatto".

Tra i commenti al video, qualcuno difende l'attore. "Ma perché si deve chiedere della vita privata?" scrive una donna "È un attore, chiedigli della professione ma non della sua fidanzata. Saranno cavoli suoi oh". Ma altri sottolineano la maleducazione dell'artista, chiamato a rispondere della sua vita privata in virtù della sua professione pubblica.

La storia tra Scamarcio e Porcaroli

Le prime foto insieme di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli risalgono all'estate del 2021, quando lui era appena diventato padre di una bambina avuta dalla manager inglese Angharad Wood, nata nel 2020. Una storia che è andata a gonfie vele nonostante la differenza d'età tra i due: Benedetta ha 25 anni, lui 44. Poi qualche settimana fa i rumors sulla vicinanza di lei con Pietro Castellitto, figlio dell'attore Sergio e della scrittrice Margaret Mazzantini. Ma evidentemente si trattava solo di illazioni.