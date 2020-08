Riccardo Scamarcio: "Il nome di mia figlia? Non ve lo dico"

Guai a fare domande sulla vita privata a Riccardo Scamarcio. Diventato papà per la prima volta la scorsa settimana, l'attore pugliese si rifiuta di dire il nome della figlia. Un siparietto avvenuto a Marateale, il Festival dedicato al cinema italiano e internazionale che si tiene ogni estate a Maratea, e che sta facendo il giro della rete.

Come si chiama la figlia di Riccardo Scamarcio?

Ospite della kermesse cinematografica, Scamarcio parla a ruota libera di carriera, ma non ha alcuna intenzione di rompere la sua proverbiale riservatezza. Il "no comment" è perentorio. "Abbiamo scelto il nome, ma non ve lo dico", aggiunge.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riccardo Scamarcio papà