La rissa sul set tra Riccardo Scamarcio e il figlio di Michele Placido

Rissa sul set tra Riccardo Scamarcio e Brenno Placido. Il retroscena - riportato dal sito del quotidiano 'Il Tempo' - sarebbe avvenuto durante le riprese del film 'L'ombra di Caravaggio', di cui è regista e attore non protagonista Michele Placido. Nella pellicola, Scamarcio interpreta il pittore e il figlio del regista, Brenno Placido veste i panni di Ranuccio Tommassoni, il giovane ternano ucciso dall'artista.

La rissa tra Riccardo Scamarcio e Brenno Placido

Stando a quanto riporta Il Tempo, sarebbe stato Scamarcio a dare il via allo scontro. Pare infatti che Riccardo abbia cominciato a fare lezione di recitazione a Brenno, incolpandolo di non comprendere il senso di un dialogo. Brenno si sarebbe girato verso l'aiuto regista: "Va bene, basta. Giriamola come vuole Riccardo...". E Scamarcio l'avrebbe a preso come un gesto di sfida: "Non ti azzardare a ripetere una cosa così. È scritto sul copione come dobbiamo farla, non mi sto inventando nulla. Se non la pianti ti prendo a schiaffi...".

"Placido jr a quel punto è scattato verso Scamarcio furioso - si legge ancora sul giornale - si sono affrontati testa contro testa e stavano per passare alle mani, ma li hanno separati in tempo". In tutto questo, pare che Michele Placido non abbia visto alcunché.

Chi è Brenno Placido, figlio di Michele

Classe 1991, Brenno Placido è un giovane attore e figlio d'arte, nato dal matrimonio tra l'attore e regista Michele Placido con l'attrice Simonetta Stefanelli; è fratello della cantante e attrice Violante Placido. Debutta al cinema in Romanzo criminale (2005) e Il grande sogno (2009), entrambi film diretti dal padre. Sempre insieme al papà, debutta a teatro con Re Lear. Nel suo cv anche la televisione: Brenno ottiene grande popolarità con le tre stagioni della fiction Tutti pazzi per amore in cui interpreta il ruolo di Emanuele Balestrieri; nel 2017 partecipa inoltre terza stagione della serie originale Sky In Treatment. Il suo volto è anche legato alla moda: nel 2014 compare nello spot del profumo di Dolce & Gabbana.

Il 2020 è un anno particolarmente fortunato per lui: oltre alle riprese di Caravaggio, appunto, è protagonista de La vita promessa 2, regia di Ricky Tognazzi, e Il caso Pantani-L'omicidio di un Campione, regia di Domenico Ciolfi.