Foto Vanessa Incontrada, Signoretti replica: "La malizia è nei vostri occhi, viva le donne come lei"

Dopo un'intera giornata in cui è stato subissato dalle polemiche, Riccardo Signoretti decide di replicare a quanti lo hanno accusato di aver pubblicato una foto "irrispettosa" nei confronti di Vanessa Incontrada. A chi infatti gli fa notare che la sua scelta può essere etichettata come body shaming, poiché l'attrice è ritratta in una forma fisica diversa dal solito, il direttore del settimanale Nuovo replica, in soldoni, che "la malizia è negli occhi di chi guarda".

Occasione di replica è la critica di una donna via Instagram. "Non è lei, aggiornatevi", scrive la signora a proposito dello scatto di Vanessa. "Ma certo che è lei", replica il giornalista, che accusa il pubblico stesso di ipocrisia. Sì perché, stando al punto di vista di Signoretti, non vi era alcuna malizia nella pubblicazione del servizio né è stato diffuso per sfotterla in qualche modo, anzi.

"Dunque - prosegue il direttore - le signore sotto l'ombrellone che non sono in posa, che non hanno fatto la piega dieci minuti prima e non portano la taglia 42 non vanno pubblicate? Questo è body shaming al contrario. Il messaggio sbagliato è che si debba aderire a canoni di bellezza irraggiungibili. Fino al punto di vedere i fotoritocchi nelle immagini al naturale. Viva i paparazzi e le tante Vanessa Incontrada: io non le nascondo, le pubblico. E la malizia è negli occhi di chi guarda".