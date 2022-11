Riccardo Guarnieri: "Vaffanc*lo Ida" e lascia lo studio di Uomini e Donne

Se sembrava non esserci fine all'eterno tira e molla tra Ida e Riccardo, i due grandi protagonisti di Uomini e Donne che da anni si amano e poi si odiano per poi tornare di nuovo ad amarsi, dopo la puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi, è arrivato il punto di svolta in questa tanto amata e odiata coppia di Uomini e Donne. Riccardo, infatti, saturo del comportamento ambiguo della parrucchiera, nonché sua ex fidanzata e stanco di vederla buttarsi tra le braccia di Alessandro, il suo nuovo corteggiatore, è andato su tutte le furie e ha deciso di mettere la parola fine a questa contorta love story.

Riccardo, infatti, ha lasciato furioso lo studio di Uomini e Donne nel momento in cui ha visto Ida scegliere di ballare con Alessandro, nonostante lui avesse fatto capire alla dama di provare ancora qualcosa per lei, e senza troppi indugi ha mandato Ida a quel paese.

"Vaffanc*lo Ida" sono state, infatti, le ultime parole di Guarnieri prima di abbandonare definitivamente lo studio del programma di Maria De Filippi e lasciare sia Ida che il pubblico a casa senza parole. Sembra essersi, quindi, spenta per sempre la speranza di vedere tornare insieme i due volti amatissimi dal pubblico del trono over di Uomini e Donne a causa del loro carattere incompatibile e di quel forte orgoglio che non ha permesso a nessuno dei due di sbilanciarsi mai nel dichiarare i propri sentimenti all'altro, anche se, è palese che ci sono ancora da entrambe le parti. Ed è perfino intervenuta Maria che ha dichiarato, rassegnata: "Ida e Riccardo sono due persone che non si capiranno mai".

Dopo l'ennesimo litigio in studio dove Ida ha ammesso di avere il cuore libero da Riccardo dopo tanti anni e dove lui ha scelto di andare via, sentendosi umiliato, sembra essersi chiudo per sempre, almeno apparentemente, uno dei grandi capitoli di questa edizione di Uomini e Donne. Sarà davvero così?