I Ricchi e Poveri: "Prendiamo mille euro di pensione, poco rispetto a quanto abbiamo versato"

I Ricchi e Poveri sono stati tra i protagonisti assoluti di questo Festival di Sanremo. Con la loro interpretazione di Ma non tutta la vita sul palco dell'Ariston, le incursioni in tv e le varie interviste rilasciate in questi giorni, Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono ancor più entrati nel cuore dei fan forti di un successo lungo 56 anni. Dopo l'ultima apparizione televisiva a Domenica In, la coppia si è raccontata in un'intervista al Messaggero ripercorrendo la loro carriera e la profonda amicizia che li tiene uniti. La certezza è che non hanno alcuna intenzione di smettere di cantare e di esibirsi: "Finché ci divertiamo, la gente ci segue, e la salute ci assiste, andiamo avanti" hanno promesso, accennando poi all'importo della loro pensione: "Rispetto a quanto abbiamo versato, poco. Un migliaio di euro", hanno confidato.

Che succederebbe se uno dei due decidesse di mollare? "Se si stufa le do un pugno in testa" ha scherzato Angelo; "E io due" ha ribattuto lei, ironici e affiatatissimi in un rapporto che ha ormai un suo posto anche sui social dove sono delle vere e proprie star dei giovanissimi: "Ci siamo affidati ad esperti. Prima non sapevamo neanche cosa fosse TikTok", hanno raccontato: "Ora siamo ovunque. Ci seguono anche i giovanissimi. E l'ironia che si vede è nostra: siamo fatti così". E sul segreto del loro successo: "La musica. L'amicizia. E anche la fortuna di non essere mai stati abbandonati dal bambino che è in noi", hanno confidato i cantanti che prima di iniziare questa avventura nel 1967 facevano lavori ben diversi, Angelo l'operaio all'Italsider e Angela la benzinaia". Quale sarà la prossima sfida? "Un musical. Ne ho scritto uno. Stiamo cercando di capire a chi presentare il progetto", ha confidato la cantante: "Sarà divertente e commovente. Posso solo anticipare che io sarò una suora e Angelo... Un'altra idea me l’hanno rubata, meglio se non aggiungo altro".