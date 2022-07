Ricky Martin accusato di violenza domestica: emessa un'ordinanza restrittiva

Ricky Martin è stato raggiunto da un ordine restrittivo delle autorità di Puerto Rico. A riportarlo è l'Associated Press, secondo cui il provvedimento sarebbe stato firmato nella giornata di venerdì 1 luglio per le accuse di violenza domestica rivolte da un soggetto che, al momento, resta anonimo.

Stando alle ricostruzione del quotidiano locale El Vocero, la popstar e la persona che ha formulato le accuse sarebbero state legate per sette mesi e lasciate circa due mesi fa e, al momento, il cantate avrebbe il divieto di contattare o chiamare la persona coinvolta. Un'udienza sarebbe stata fissata per il 21 luglio. I legali del cantante hanno contattato TMZ per smentire le accuse definite "completamente false e organizzate. Siamo molto fiduciosi che quando i fatti veri verranno fuori, il nostro il cliente Ricky Martin sarà vendicato", hanno fatto sapere.