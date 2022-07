Ricky Martin, il nipote ritira la denuncia: le parole del cantante e del marito

Si è conclusa la vicenda legale che ha tenuto i fan di Ricky Martin, e lo stesso cantante, con il fiato sospeso. Martin era stato accusato dal nipote di abusi e stalking. Il tribunale di Porto Rico ha messo un punto alla questione e il nipote, Dennis Yadiel Sanchez, ha poi ritirato la denuncia.

Gli avvocati di Martin hanno spiegato che: "Proprio come avevamo previsto, l’ordinanza di restrizione temporanea non è stata prorogata dalla Corte. E l’accusatore ha confermato alla corte che la sua decisione di ritirare le accuse era solo sua, senza alcuna influenza o pressione esterna. Il ragazzo è un individuo turbato che ha fatto false accuse senza assolutamente nessuna prova a sostegno. Siamo lieti che il nostro cliente abbia visto giustizia fatta e ora possa andare avanti con la sua vita e la sua carriera".

Il cantante ha presenziato virtualmente in tribunale a Porto Rico per difendersi dalle accuse di molestie e abusi domestici. Nella difesa è stato affiancato dall'avvocato Martin Singer - già legale per casi di abusi e molestie sessuali di Charlie Sheen, Bill Cosby e il principe Andrea - che ha dichiarato: "Ricky Martin, ovviamente, non è mai stato - e non sarebbe mai stato - coinvolto in alcun tipo di relazione sessuale o romantica con suo nipote - L’idea non è solo falsa, è disgustosa. Ci auguriamo tutti che questo ragazzo riceva l’aiuto di cui ha così urgente bisogno".

Le dichiarazioni di Ricky Martin

Dopo aver vinto la causa Martin ha parlato per la prima volta in pubblico, a condividere il video è stato il magazine Tmz: "Sono davanti alle telecamere oggi perché ho davvero bisogno di parlare per poter iniziare il mio processo di guarigione. Per due settimane non mi è stato permesso di difendermi perché stavo seguendo una procedura in cui la legge mi obbligava a non parlare finché non fossi davanti a un giudice". "Grazie a Dio è stato provato che queste affermazioni erano false - ha poi continuato - ma vi dirò la verità. È stato molto doloroso. È stato devastante per me, per la mia famiglia, per i miei amici. Non lo auguro a nessuno".

"Alla persona che affermava queste sciocchezze, auguro il meglio - ha continuato - E vorrei che trovasse aiuto in modo che possa iniziare una nuova vita piena di amore, verità e gioia e non faccia del male a nessun altro. Ora la mia priorità è guarire. E come faccio a guarire? Con la musica. Non vedo l’ora di tornare sul palco. Non vedo l’ora di essere di nuovo davanti alle telecamere e… intrattenere! Che è ciò che so fare meglio". E infine ha ringraziato tutte le persone che gli sono state vicine: "Grazie a tutti i miei amici. Grazie a tutti i fan che hanno sempre creduto in me. Non avete idea della forza che mi avete dato con ogni commento che avete scritto sui social media. Vi auguro amore e luce ed eccoci qui, con la stessa forza e passione. Dio vi benedica tutti".

Anche il marito, che era stato in silenzio fino a quel momento ha parlato, scrivendo sui social: "La verità prevale". Martin ha poi risposto al marito: "La mia forza e la mia calma. Ti amo".