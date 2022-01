Rihanna è incinta: la prima foto col pancione. Chi è il papà Asap Rocky

Rihanna è incinta. Ed è ben felice di gridarlo al mondo. Nelle ultime foto immortalate dai paparazzi, la cantante ed imprenditrice viene fotografata mentre indossa un cappotto rosa rigorosamente slacciato che lascia ben vedere il pancione già lievitato. Al suo fianco il compagno, il rapper Asap Rocky, con cui fa coppia da circa due anni.

Nelle immagini, l'artista delle Barbados passeggia sorridente e rilassata con il padre del suo primo figlio. Lo sguardo è sereno e il piumino aperto sulla pancia tonda al punto da lasciar intuire che la gravidanza sia agli sgoccioli. Nessun annuncio ufficiale da parte della coppia, né ulteriori dettagli sono noti sul nascituro: non è ancora dato sapere sesso o mese di nascita, ma tutto lascia pensare che la cicogna arriverà in primavera. Altrettanto top secret, ovviamente, il nome scelto per il bebè.

Rihanna e Asap Rocky si conoscono dal 2013 e per un lungo periodo sono stati amici e colleghi. Prima che sbocciasse l’amore lei è stata la protagonista del video di Fashion Killa e successivamente ha voluto il rapper come testimonial della sua campagna Fenty Skin. Un amore tenuto lungamente al riparo dai riflettori.

Chi è Asap Rocky

Classe 1998, rapper, modello e produttore discografico statunitense, è un membro del gruppo hip hop Asap Mob. Note le sue posizioni vegane.

Prima dell'amore con Rihanna, quella di Asap è stata una vita turbolenta. Nel 2012 l'uomo è stato arresato con l'accusa di aver aggredito un uomo dopo che quest’ultimo avrebbe visto il rapper usare sostanze stupefacenti illegali all'esterno di un negozio di abbigliamento da New York. Poi, nell'agosto 2013, è stato accusato di aggressione, ma poi il caso è stato archiviato e la causa risolta nell'aprile del 2015.

Un nuovo arresto arriva nel 2019, a Stoccolma, in Svezia, con l'accusa di aver aggredito un uomo. Il 26 luglio è stato incriminato per aggressione, ed è rimasto per un mese in custodia cautelare in attesa dell'inizio del processo. Il 2 agosto esce di prigione: il procedimento di primo grado avanti la Corte di Stoccolma si conclude con una condanna a sei mesi di reclusione, con pena sospesa.

La foto