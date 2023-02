Rihanna presenta il suo primo figlio: le foto di famiglia su Vogue

Ora che la seconda gravidanza è stata svelata nel modo più spettacolare possibile, con il già iconico show al Super Bowl 2023 che l'ha vista indiscussa protagonista, Rihanna torna a occupare le cronache con le foto di famiglia pubblicate su British Vogue. Con il pancione in vista, accanto al compagno ASAP Rocky, la popstar ha presentato al mondo il suo primo figlio, nato lo scorso maggio e fino ad ora mai mostrato pubblicamente. Il nome del bimbo, tuttavia, resta ancora riservato: mamma Rihanna, infatti, si è limitata a chiamare il suo piccoolo "baby" per tutta l'intervista, durante la quale ha confidato l'emozione per questa seconda gravidanza.

"Questa è la cosa più folle di sempre" ha detto parlando della scelta della seconda maternità a distanza così ravvicinata dalla prima. E sulla gioia vissuta in questi primi tempi: "Diventa il tuo tutto. Davvero, non ricordi più come fosse la vita prima che nascesse", ha aggiunto, "Non dormi assolutamente, nemmeno se lo volessi. Sei uno zombie per la maggior parte del tempo".