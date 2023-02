Rihanna show al Super Bowl: l'esibizione da sogno con un annuncio a sorpresa (è incinta)

La bad girl dell'R&B è tornata sul palco, ma non un palco qualsiasi: quello dell'Halftime Show del Super Bowl. L'attesa, da anni i suoi fan le chiedevano di tornare a esibirsi live, è valsa ogni minuto e il Rihanna Show in pochi secondi è diventato trend topic su Twitter. Il motivo, oltre alla bellezza della messa in scena, è legato anche alla seconda gravidanza della popstar.

In una tuta rosso fuoco che metteva in risalto le curve non è passata inosservata una pancia sospetta e così Rihanna e incinta sono diventati virali. La gravidanza è stata poi confermata e che dire, quale annuncio potrà mai essere più spettacolare di questo?

Nei 13 minuti sul palco Riri ha cantato le sue canzoni più famose da B**tch Better Have My Money a Where Have You Been, da Only Girl in the World a We Found Love. E poi Rude Boy, Wild Thoughts, Pour It Up, All of the Lights, Run This Town, Umbrella e Diamonds. Uno dei momenti più virali della sua esibizione è stato quando Riri si è ritoccata il trucco con alcuni dei suoi prodotti Fenty beauty.

Rihanna incinta?

Il magazine Variety ha confermato che sì Rihanna è in dolce attesa: "Rihanna incinta del secondo figlio, ce lo ha rivelato il portavoce della cantante. Dopo la sua esplosiva esibizione al Super Bowl molte speculazioni si diffuse sui social media. Molti hanno ipotizzato che fosse incinta del suo secondo figlio ed effettivamente è così".

Lei e il compagno, il rapper ASAP Rocky, saranno genitori bis: il loro primo figlio è nato il 19 maggio 2022. A confermato anche People che scrive "Possiamo ufficializzare la gravidanza di Rihanna".