Rihanna tradita a poche settimane dal parto, voci di rottura con ASAP Rocky

Rihanna e ASAP Rocky si sarebbero lasciati a causa di un tradimento di lui. Una voce bomba, lanciata su Twitter dall'influencer Louis Via Roma, assiduo frequentatore della settimana della moda di Parigi, dove sarebbe avvenuto il fattaccio. Sembra infatti che il rapper abbia tradito la compagna - all'ottavo mese di gravidanza - con Amina Muaddi, famosa designer di calzature che nella lunga lista di star per cui ha lavorato vanta anche la popstar delle Barbados.

La cantante non avrebbe esitato a mollare il compagno appena scoperta la scappatella e adesso aspetta l'arrivo del loro primo figlio lontana da lui. Appena pochi mesi fa avevano annunciato con entusiasmo la gravidanza, ma a quanto pare poche settimane dopo ASAP Rocky era tra le braccia di un'altra. Nessuna dichiarazione ufficiale, almeno per il momento, da parte dei diretti interessati, ma l'indiscrezione sta facendo il giro di mezzo mondo lasciando di stucco non sotanto i fan della coppia.

Rihanna e Asap Rocky si conoscono dal 2013 e per un lungo periodo sono stati amici e colleghi. Ci sono voluti anni prima che sbocciasse l'amore, ma è bastato poco a capire che quel rapporto era diventato qualcosa di più per entrambi. Per diverso tempo lo hanno tenuto al riparo dai riflettori, poi la decisione di uscire allo scoperto.

Chi è Asap Rocky

Classe 1998, rapper, modello e produttore discografico statunitense, è un membro del gruppo hip hop Asap Mob. Prima dell'amore con Rihanna, quella di Asap è stata una vita turbolenta. Nel 2012 è stato arresato con l'accusa di aver aggredito un uomo dopo che quest'ultimo avrebbe visto il rapper usare sostanze stupefacenti illegali all'esterno di un negozio di abbigliamento da New York. Poi, nell'agosto 2013, è stato accusato di aggressione, ma il caso è stato archiviato e la causa risolta nell'aprile del 2015. Nel 2019 un nuovo arresto, a Stoccolma, con l'accusa di aver aggredito un uomo. Dopo un mese in custodia cautelare in attesa dell'inizio del processo, è stato condannato a sei mesi di reclusione, con pena sospesa.