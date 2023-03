Entra in casa di Rihanna per chiederle di sposarlo: fermato un uomo

Un uomo si è introdotto nell'abitazione di Rihanna nel cuore della notte per chiederle di sposarlo. Un episodio che ha dell'incredibile che è stato ricostruito da Tmz. Secondo le fonti del magazine statunitense l'uomo avrebbe viaggiato dalla Carolina del Sud fino a Los Angeles, in California, per chiedere la mano alla popstar, ma sarebbe stato bloccato nel giardino dalle guardie del corpo della cantante che hanno poi avvertito le forze dell'ordine.

All'arrivo degli agenti l'uomo non ha opposto resistenza, è stato ammanettato e fatto salire sull'auto della polizia, in quell'occasione l'uomo avrebbe parlato delle sue intenzioni spiegando che non era una bugia, ma veramente voleva fare la proposta a Rihanna.

Non è la prima volta che accade una cosa simile a Rihanna: nel 2018 un uomo si era introdotto nella sua abitazione e ci era rimasto circa un giorno utilizzandolo come una sorta di bed and breakfast, anche lui fu arrestato.