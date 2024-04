Belen Rodriguez: "Avrei voluto meno corna". Arriva la sciabolata di Stefano De Martino per l'ex

Dopo il forfait dello scorso settembre Belen Rodriguez si è fatta perdonare da Alessandro Cattelan e ha partecipato al suo programma. La puntata è andata in onda ieri sera, 10 aprile, e la showgirl si è raccontata con generosità al padrone di casa. Immancabili la sua ironia e la battuta pronta, rispondendo alla domanda di Cattelan su come si immaginava la sua vita 10 anni fa Belen ha risposto con grande onestà tornando su un argomento pruriginoso: "Avevo già un figlio. Santi era nato. Ho grandi problemi di memoria, attento alle domande che fai perché potrebbero non essere vere le risposte, però la responsabilità sarà sempre tutta mia. Ti avrei risposto figli, ma in realtà la vita che sto facendo solo con meno corna".

Il video di quel momento dell'intervista è diventato virale ed è giunto fino a Stefano De Martino. Il conduttore, ex ballerino, che è sempre molto attento e ponderato nelle sue condivisioni social sembrerebbe aver sferrato un vero e proprio affondo all'ex moglie. Come? Attraverso una storia Instagram. Ben quattro giorni fa sul profilo social di "Stasera tutto è possibile", il programma di De Martino, era stato pubblicato un filmato di un backstage in cui Stefano, Mara Maionchi e altri ospiti si confrontavano sul tema matrimonio.

Per Maionchi vivere insieme senza essere sposati o avere figli è una "rottura di cogl**ni", per De Martino tutto l'opposto. Stefano ha infatti consigliato a chi nel 2024 vuole sposarsi di non farlo, ma di rimandare quella scelta il più a lungo possibile perché le statistiche parlano chiaro: solo il 13% dei matrimoni sopravvive. "Sposarsi oggi, nel 2024, è da presuntuosi perché l'87% dei matrimoni fallisce, insomma finiscono. Quindi se tu ti sposi oggi è perché hai la presunzione di far parte del 13% dei matrimoni che funzionano. Proprio tu!", parole che se associate a quanto detto da Belen in tv a Cattelan non possono che essere interpretate come una sciabolata nei confronti dell'ex. Non può essere un caso che De Martino abbia scelto proprio il giorno dopo quell'intervista per condividere un contenuto che per il mondo social è considerabile vecchio e soprattutto nel quale sconsiglia vivamente alle coppie di sposarsi. Che sia un modo per sottolineare che se potesse tornare indietro non si risposerebbe a 24 anni?