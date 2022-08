Il bar non ha il pos, l'influencer chiama la finanza: è scontro col proprietario

"Premetto che non l'avevo mai fatto, ma io sono una grande sostenitrice del pagamento con la carta, in quanto è un nostro diritto. Ancora di più adesso, visto che oltre ad esserci la legge c'è anche una sanzione per chi non lo consente, dunque pretendo di poterlo fare". Comincia così il video con cui Rita Capparelli, di professione influencer e content creator, denuncia la mancanza del pos in un bar della spiaggia di Stintino, a La Pelosa, in Sardegna. Location da sogno insomma, eppure il proprietario del locale, con cui lei stessa ha preteso di parlare, ha dichiarato di accettare solo denaro in contanti. Oltre un milione di visualizzazioni per la clip, condivisa su TikTok.

Per portare avanti la sua denuncia, non solo quella alla guardia di finanza, ma anche quella social, Rita racconta la sua giornata, da quando ha messo piede in spiaggia alla telefonata fatta al corpo di polizia. Insieme con il suo ragazzo, la modella - che in passato ha collezionato collaborazioni anche con H&M ed altri brand di moda - chiede di poter avere ombrelloni e lettini, "ma già in quel momento mi hanno detto di non avere il pos", sostiene. "E costavano ben 50 euro. In due abbiamo speso 100 euro", prosegue ancora. "Avrei fatto la mia battaglia già lì ma il mio ragazzo ha tirato fuori i contanti".

La situazione crolla quando poi la ragazza decide di recarsi al bar. "Quando poi vado in un chioschetto a prendere acqua, anche lì mi sento rispondere che posso pagare solo in contanti - continua - Chiedo spiegazioni e la commessa mi ha detto che lei non ne può niente in quanto era solo una dipendente. A quel punto chiedo di parlare con un titolare e ci parlo al telefono: lui avrebbe potuto farmi prendere l'acqua, invece mi dice di andare a cercare un bar col pos, uscendo dalla spiaggia". Qui i toni si fanno più accesi: "Quindi gli dico che avrei chiamato la finanza e lui inizia a dare in escandescenza, alchè gli ricordo che il pos è obbligatorio e lui mi risponde: 'tanto sono 30 euro di multa, ovvero il 4% in più di quello che dovevi prendere'. Ed è di fronte a queste parole che ho deciso di chiamarla davvero, la finanza".

Perché raccontarlo sui social? Per "sensibilizzare sulla questione del pos", conclude Rita, che invita tutti i suoi follower, 100mila su Instagram e 30mila su TikTok, a fare lo stesso di fronte a situazioni simili. "Chiamatela la finanza, è gratis, vi prendono solo i vostri dati, ma almeno avrete fatto il vostro. La mia segnalazione è singola, ma se la fanno tutti non sarebbero solo 30 euro di multa, sarebbero molti di più. Tutelate vostri diritti".