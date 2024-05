Rita Dalla Chiesa contro Alberto Angela: "Mandi in onda la puntata su Pompei, mentre a Napoli c'è il terremoto"

Alberto Angela è tornato in prima serata lunedì 27 maggio 2024 su Rai 1, con lo Speciale Meraviglie - Pompei, le nuove scoperte, interamente dedicato al sito archeologico campano che continua a donare al mondo nuove scoperte. Unanime il consenso del pubblico per un prodotto televisivo così affascinante, interamente realizzato in un unico piano sequenza e senza interruzioni pubblicitarie, applauditissimo sui social dove il nome di Alberto Angela è entrato nei trend topic a conferma della professionalità sua e del suo team di lavoro.

Tra i diversi commenti tutti elogianti il documentario, a destare una particolare attenzione è stato quello di Rita Dalla Chiesa: un messaggio inviato direttamente al divulgatore scientifico la sera precedente alla messa in onda del programma, ma commentato anche ieri mentre veniva trasmesso su Rai 1. "Scusa, Alberto Angela, io ti adoro. Ma ti sembra il momento di mandare domani sera il tuo documentario #Pompei, con tutta la meraviglia di documentari che hai girato in questi anni?", ha chiesto la ex conduttrice tv oggi deputata alla Camera per Forza Italia. Una domanda che, se non ha trovato risposta diretta da parte del destinatario citato con un tag, ha avuto l'attenzione degli utenti che le hanno chiesto perché Angela avrebbe dovuto evitare. "Con quello che sta affrontando la popolazione di Pozzuoli e Napoli per bradisismo e terremoto?", ha allora aggiunto lei riferendosi alle scosse di terremoto che negli ultimi giorni hanno preoccupato non poco la popolazione. "Si sta parlando di nuove scoperte archeologiche, non del disastro. Comunque, pure fosse, parlare del problema credo sia mai un male", le ha replicato qualcuno unendosi alle osservazioni di chi ha scritto che non è certo Alberto Angela a decidere l'organizzazione dei palinsesti televisivi.

Intanto il successo del documentario è stato certificato dai consensi social e anche dai numeri. Nonostante lo sciopero dei dipendenti Nielsen che ha fornito solo i dati per fasce orarie, è emerso che la prima serata Rai1 con Pompei di Alberto Angela ha conquistato 4.630.000 spettatori pari al 23,37% di share, il più alto della concorrenza.

Scusa, @albertoangela io ti adoro. Ma ti sembra il momento di mandare domani sera il tuo documentario #Pompei, con tutta la meraviglia di documentari che hai girato in questi anni? — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) May 26, 2024

Grazie al Direttore e a tutti gli archeologi, i funzionari, il personale del Parco Archeologico di Pompei a Rai Cultura e ai colleghi del centro di produzione Rai di Napoli per questa nuova avventura.

Pompei è tutto. Tutto, tranne che “rovine”. #Meraviglie pic.twitter.com/ehXS6benjH — Alberto Angela (@albertoangela) May 27, 2024